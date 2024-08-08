Алексей Цыденов: Международный буддийский форум показал свою востребованность

Накануне в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная проведению II Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» (возрастное ограничение 0+), который пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в Улан-Удэ. Свое участие в форуме подтвердили делегации из Китая, Индии, Лаоса, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы, Непала, Монголии, Бутана, Бангладеша, Беларуси, Бразилии, Японии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о предстоящем форуме:

- У нас в республике это уже второй форум. Прошлый форум прошел очень успешно, были участники из 13 стран, 600 человек. Буддийский форум показал свою востребованность. В этом году на Форум приедут делегации из 15 стран, это показывает заинтересованность всех стран, исповедующих буддизм. Самые большие делегации - это Индия, Китай, Шри-Ланка. А также Лаос, Камбоджа, Бутан, Вьетнам, Непал, Корея, Япония, с запада приезжают, то есть 15 стран. Мы всех рады приветствовать. Я искренне благодарен всем, кто откликнулся на наше приглашение, кто нашел возможность, - отметил Алексей Цыденов.

Ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева Дымбрыл Дашибалданов рассказал, что в рамках форума в этом году проведут семь сессий, на которых обсудят вопросы связи сознания и буддизма, экологии как бережного отношения к окружающей среде, традиционной восточной медицины, буддийского образования, культурно-исторического наследия буддизма и многое другое. Одна из дискуссий будет посвящена празднованию 260-летия Института Пандито Хамбо лам.





- В этом году на форуме будет семь панелей, расширили программу. И ряд вопросов, которые обсуждались в прошлом году, будем в этом году также обсуждать, еще в большем составе. В том году мы подписывали консорциум между светскими и буддийскими вузами. Он состоял из двух буддийских и четырех светских вузов. Приезжали ректоры и преподаватели из буддийских университетов Бутана, Непала, Индии. Мы к ним ездили на конференцию. В этом году мы расширяем сотрудничество между вузами. Добавляем туда Забайкальский госуниверситет и два зарубежных вуза. Будем обмениваться студентами и новыми методами преподавания. Буддизм может помочь обществу различными методами, чтобы противостоять таким сложным моментам как стресс, волнение, - пояснил Дымбрыл Дашибалданов.

Президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов отметил, что буддизм оставил колоссальное культурное наследие. Многие сегодня пользуются им – это йога, медитация, дыхательные упражнения. Люди успешно используют опыт, который формировался тысячелетиями.





- Россия – это единственная страна на евразийском континенте, где буддизм является автохтонной, исконной частью. В России существует очень много буддийских школ, сотни общин, продолжающие традиции разных направлений буддизма – ламаизм, ваджраяна, чань буддизм, дзен-буддизм, тхеравада и другие. Все общины мирно и конструктивно сосуществуют, - говорит Алексей Маслов.

Он подчеркнул, что Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям поддерживает развитие буддийских университетов и академий в России, где дается систематическое обучение для монахов. Он рассказал, что на Форуме будут презентованы три важных проекта Фонда – это создание обширной буддийской энциклопедии, издание первого буддийского научного журнала, обучающий сайт с огромным количеством текстов по буддизму.

- Нам нужен новый приток знаний о той традиции, которая, в том числе, была частью культурной традиции России, - добавил он.

Более подробно ознакомиться с программой форума можно на сайте мероприятия.

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Фото: скриншот видео, пресс-центр ТАСС