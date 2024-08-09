Бурятия получит 395 млн рублей на производство высокотехнологичных изделий

Премьер правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение на распределение субсидий бюджетам субъектов Дальневосточного федерального округа. В общей сложности распределено 1,3 млрд рублей из федерального бюджета, 395 млн из которых направляется республике Бурятия.

- Средства субсидии выделены на производство высокотехнологических изделий в рамках ТОР «Патриотическая», а именно беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы, - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Эти изделия реально применяются на поле боя и помогают нашим воинам-землякам в зоне специальной военной операции.

Высокотехнологичные средства борьбы изготавливаются по решению и при поддержке вице-премьера правительства - полпреда Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

В феврале 2024 года в Бурятии Юрий Трутнев познакомился с работой предприятий в рамках ТОР «Патриотическая» и отметил, что созданная система работы позволяет выпускать конкурентную продукцию.

– Будем добиваться того, чтобы все, что нужно для защиты нашей Родины, производилось внутри страны, – подчеркнул Юрий Трутнев.

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