135 человек идут на выборы в горсовет Улан-Удэ

8 сентября 2024 года пройдут выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов. В этот день будут работать 163 избирательных участка: 162 постоянные и один временный на базе объекта УФСИН России по РБ, сообщает территориальная избирательная комиссия.Выдвижение кандидатов велось избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения, и завершилось 23 июля 2024 года. Всего выдвинулось 144 человек.Однако регистрацию прошли 135 кандидатов, которые и будут претендовать на место депутатов улан-удэнского горсовета. Из них от партии «Единая Россия» 30 кандидатов, КПРФ – 27, «Справедливой России» - 20, ЛДПР – 29, «Новые люди» - 20 кандидатов. В порядке самовыдвижения - 9 кандидатов. Остальным отказали в регистрации или они утратили статус кандидата.Администрация Улан-Удэ ведет подготовку избирательных участков.- За всеми избирательными комиссиями на безвозмездной основе закреплены помещения для работы, оборудованные телефонной связью. За территориальными избирательными комиссиями отдельно закреплены помещения, оборудованные сигнализацией, для хранения избирательной документации, КОИБов, технологического оборудования, а также помещения для работы системных администратор ГАС «Выборы», - сообщила Анна Анучина, председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района муниципального образования «Город Улан-Удэ».В целях усиления антитеррористической защищенности избирательных участков в середине августа членами территориальных комиссий совместно с сотрудниками Администраций районов, представителями Управления МВД России по г. Улан-Удэ, Управления МЧС России по РБ будут проведены комиссионные объезды избирательных участков.Уже сейчас на избирательных участках имеется все необходимое оборудование: кабинки для голосования, стационарные ящики, переносные ящики, телефоны, стенды. К началу голосования все участки будут обеспечены сейфами, металлодетекторами, средствами видеофиксации. На случай возникновения внештатной ситуации в день голосования определены 40 резервных помещений по городу.Принять участие выборах депутатов городского совета смогут около 300 тысяч улан-удэнцев.В день выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов будет задействовано более двух тысяч членов комиссий разного уровня.