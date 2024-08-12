Политика и власть 12.08.2024 в 19:34

135 человек идут на выборы в горсовет Улан-Удэ

Подавляющая часть из них представляют политические партии, и только 9 - самовыдвиженцы
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Текст: Иван Иванов
135 человек идут на выборы в горсовет Улан-Удэ
8 сентября 2024 года пройдут выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов. В этот день будут работать 163 избирательных участка: 162 постоянные и один временный на базе объекта УФСИН России по РБ, сообщает территориальная избирательная комиссия.   

Выдвижение кандидатов велось избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения, и завершилось 23 июля 2024 года. Всего выдвинулось 144 человек.

Однако регистрацию прошли 135 кандидатов, которые и будут претендовать на место депутатов улан-удэнского горсовета. Из них от партии «Единая Россия» 30 кандидатов, КПРФ – 27, «Справедливой России»  - 20, ЛДПР – 29, «Новые люди» - 20 кандидатов. В порядке самовыдвижения - 9 кандидатов. Остальным отказали в регистрации или они утратили статус кандидата.  

Администрация Улан-Удэ ведет подготовку избирательных участков.

- За всеми избирательными комиссиями на безвозмездной основе закреплены помещения для работы, оборудованные телефонной связью. За территориальными избирательными комиссиями отдельно закреплены помещения, оборудованные сигнализацией, для хранения избирательной документации, КОИБов, технологического оборудования, а также помещения для работы системных администратор ГАС «Выборы», - сообщила Анна Анучина, председатель Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района муниципального образования «Город Улан-Удэ».

В целях усиления антитеррористической защищенности избирательных участков в середине августа членами территориальных комиссий совместно с сотрудниками Администраций районов, представителями Управления МВД России по г. Улан-Удэ, Управления МЧС России по РБ будут проведены комиссионные объезды избирательных участков.

Уже сейчас на избирательных участках имеется все необходимое оборудование: кабинки для голосования, стационарные ящики, переносные ящики, телефоны, стенды. К началу голосования все участки будут обеспечены сейфами, металлодетекторами, средствами видеофиксации. На случай возникновения внештатной ситуации в день голосования определены 40 резервных помещений по городу.

Принять участие выборах депутатов городского совета смогут около 300 тысяч улан-удэнцев.

В день выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов будет задействовано более двух тысяч членов комиссий разного уровня.
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