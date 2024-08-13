Политика и власть 13.08.2024 в 13:32

Туристов из Таиланда пригласили на зимний Байкал

Глава Бурятии обсудил вопросы сотрудничества с послом Королевства Таиланд
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Текст: Андрей Константинов
Туристов из Таиланда пригласили на зимний Байкал
Глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил вопросы сотрудничества с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Таиланд в России господином Сасиватом Вонгсинсаватом. Он возглавил делегацию Таиланда, прибывшую в республику для участия во II Международном буддийском форуме.

- Я очень рад быть в Республике Бурятия во второй раз. Я помню, что по итогам первого форума обсуждался вопрос о возможности организации в другом регионе. Но тот факт, что Буддийский форум вновь собирается здесь, в Бурятии, лишний раз отражает природу этой республики как буддистского хаба России. Я с вами абсолютно согласен, что Таиланд и Бурятия, конечно, очень схожи во многом. Учение Будды во многом является основополагающим для решения вызовов, с которыми мы сталкиваемся в наши дни, - отметил господин Сасиват Вонгсинсават.

Алексей Цыденов отметил, что у Таиланда и России установлены многолетние крепкие социально-экономические связи, однако есть еще большой пласт предложений для взаимовыгодного сотрудничества. «Выражаю благодарность за ваш визит в рамках буддийского форума, хороший повод ещё раз обсудить наши отношения. У нас хорошие перспективы для взаимодействия. Бурятия - центр буддизма и у нас много общего и точек соприкосновения», - сказал он.

Так, глава Бурятии и посол договорились о взаимных визитах туроператоров для расширения туристических направлений. В частности, Алексей Цыденов предложил представителям Таиланда рассмотреть возможность открытия направления для тайских туристов на зимний Байкал. Также Алексей Цыденов обратил внимание делегации, что республика может выступать для тайских авиалиний хабом для перелетов в другие страны.

Также делегацию из Королевства Таиланд заинтересовали культурные проекты. Господин Сасиват Вонгсинсават рассказал, что не только тайские музыканты и туристы могли бы принимать участие в таких проектах, как например, «Голос Кочевников».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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