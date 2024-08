В Бурятии приняли заключительную резолюцию II Международного буддийского форума

Мы, участники Второго международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности», представители буддийских и других духовных общин, светских организаций, государственных и общественных структур, образования, науки, бизнеса, собравшиеся в Улан-Удэ (Бурятия, Россия) 12-14 августа 2024 г., из Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголия, Мьянма, Непала, России, Таиланда, Шри-Ланки, Японии, руководствуясь идеями братского взаимодействия, укрепления гуманитарных, культурных и духовных связей, уважая суверенитет стран и интересы отдельных организаций, считаем:





1. Буддизм является одним из величайших духовных достижений человечества, создавший обширную культурную традицию, в течение тысячелетий способствующий установлению связей между разными регионами и народами мира. Все школы и направления буддизма являются равно важными для общего буддийского движения и перед лицом вызовов современности выступают за сохранение традиционных духовных ценностей, мудрости, сострадания, духовной дисциплины, экологической этики и укрепления братства между людьми.

2. Образование, сочетающее традиционные ценности и современные методы преподавания, использование инновационных технологий наряду с сохранением человечности является важнейшей частью развития буддизма. Доступ к современному образованию должен быть открытым и общедоступным, курсы по изучению буддизма целесообразно вводить в университетах и средних учебных заведениях, базируясь на проповеди добра, непричинения вреда живому, общечеловеческого взаимодействия. Важнейшей частью является создание условий для поддержание общедоступного духовного паломничества, позволяющего посетить крупнейшие буддийские образовательные и исследовательские центры.

3. Сохранения традиционных ценностей в семье, государстве, в образовании, в политике являются надёжной основой для устойчивого мирового развития. Поддержание чистоты в природе и чистоты в сознании и психического здоровья в современном обществе, баланса окружающей среды и человека, постоянная работа над собственным сознанием и гармонией в мире являются взаимосвязанными частями развития современной цивилизации.

4. Научное изучение буддизма, его наследия, культуры, литературы должно занять важное место в деятельности духовных общин и научных коллективов. Мы выступаем за развитие совместного проекта создания большой буддийской энциклопедии, издание научных и научно-популярных журналов и книг, которые смогут собрать вместе ведущих учёных и исследователей из всех стран мира. Важное место также должны занять новые переводы ключевых буддийских трудов с комментариями и исследованиями, проведение круглых столов и конференций, учебных курсов и поддержка специальных общедоступных программ.



5. Буддийские общины активно сотрудничают с государством, с другими общественными организациями в деле воспитания человека, укрепления национальных традиций, защиты традиционных ценностей, поддержания религиозных свобод. Мы выступаем против любых попыток посеять межрелигиозную вражду, превратить буддизм и другие духовные учения в деструктивные культы и идеологии, создания конфликтов между буддийскими школами и направлениями, использования буддизма для создания сект, нарушающих интересы и права человека, для дискредитации других направлений, разжигания вражды, пропаганды экстремизма, сепаратизма. Буддизм представляет собой учение, открытое каждому, и он не может быть монополизирован какой-то отдельной группой.

6. Усилить взаимодействие, обмен опытом и консолидацию специалистов и организаций в исследовании и развитии традиционной медицины, в том числе международное сотрудничество.

7. Признать существенный вклад Буддийской традиционной Сангхи России и Пандито Хамбо лам в развитие буддийской общины, буддийской философии, образования и духовной практики, построение гармоничных государственно-конфессиональных отношений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, развития гуманитарного сотрудничества и международного диалога со странами буддийского мира.

8. Мы поддерживаем идею регулярного проведения международных буддийских форумов с привлечением максимально широкого круга участников из всех стран мира и предполагаем провести такой форум в 2025 г.

Final Resolution of the Second International Buddhist Forum "Traditional Buddhism and the Challenges of Modernity"

We, the participants of the Second International Buddhist Forum "Traditional Buddhism and Modern Challenges", representatives of Buddhist and other spiritual communities, secular organizations, state and public structures, education, science, business, gathered in Ulan-Ude (Buryatia, Russia) on 12-14 August 2024, from Bangladesh, Belarus, Brazil, Bhutan, Cambodia, China, India, Japan, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Russia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, being guided by the ideas of fraternal interaction, strengthening of humanitarian, cultural and spiritual ties, respecting the sovereignty of countries and interests of particular organizations, we believe:



1. Buddhism is one of the greatest spiritual achievements of mankind, which has created a vast cultural tradition, and has promoted the establishment of ties between different regions and peoples of the world for thousands of years. All schools and movements within the Buddhist faith play an equal role in the broader Buddhist movement. In light of the challenges posed by modernity, they advocate for the preservation of traditional spiritual values, wisdom, compassion, and spiritual discipline. Additionally, they emphasize the importance of fostering a sense of brotherhood among all individuals.



2. Education based on the combination of traditional values and modern teaching methods, the use of innovative technology, and the preservation of humanity is an essential part of the development of Buddhism. The availability of modern education should be inclusive and accessible to all. Therefore, it is necessary to introduce courses on Buddhism in universities and secondary schools. These courses should be centered around the teachings of compassion, nonviolence, and interconnectedness. The primary focus should be on establishing suitable conditions for the sustenance of a publicly accessible spiritual pilgrimage, enabling individuals to visit prominent Buddhist cultural centers.



3. Maintaining traditional values in the domains of family, state, education, and politics serves as a dependable foundation for sustainable global development. Maintaining purity in nature and purity in consciousness and mental health in modern society, the balance of environment and man, constant work on one's own consciousness and harmony in the world are interrelated parts of the development of modern civilization.



4. The incorporation of scientific research into Buddhism, including its heritage, culture, and literature, should hold a significant position in the endeavors of spiritual communities and academic and religious groups. We support the developing a joint project of creating a large Buddhist encyclopedia, publishing scientific and popular research journals and books, which will bring together leading scholars and researchers from all countries of the world. We also emphasize the importance of new translations of key Buddhist scriptures with commentaries and studies, workshops and conferences, training courses and support for special public programs.



5. Buddhist communities engage in active collaboration with the state and other public institutions to educate individuals, bolster national customs, safeguard traditional values, and uphold religious liberties. We oppose any attempts to sow interreligious enmity, to turn Buddhism and other spiritual teachings into destructive cults and ideologies, to create conflicts between various Buddhist schools and streams, to use Buddhism to create sects that violate human interests and rights, to discredit other movements, to incite enmity, to promote extremism and separatism. Buddhism is an inclusive teaching that cannot be monopolized by any particular group.



6. Strengthen cooperation, exchange of experience and consolidation of specialists and organizations in the research and development of traditional medicine, including international cooperation.



7. Admit the significant contribution of Pandito Khambo Lamas to the development of the Buddhist community, Buddhist philosophy, education and spiritual practice, the construction of harmonious state-confessional relations, the preservation of traditional spiritual and moral values, the development of humanitarian cooperation and international dialogue with the countries of the Buddhist world.



8. We express our backing for the proposal of regular international Buddhist forums that encompass participants from all countries worldwide, with the intention of hosting such a forum in the year 2025.

Фото: правительство Бурятии