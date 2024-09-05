Нормы Чингис-хана по неприкосновенности высоких гостей нашли отражение в международном праве

Принципы и нормы неприкосновенности высоких гостей и послов соблюдались монголами еще со времен Чингис-хана, затем это нашло отражение в международном праве. Об этом сообщила министр иностранных дел Монголии, комментируя решение международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина.«Монголы еще со времен Чингис-хана соблюдали принципы и нормы неприкосновенности высокопоставленных гостей. Потом это нашло отражение в международном праве. Решение МУС, членом которого является наша страна, об аресте президента РФ является предметом дискуссий. Но по другим международным правовым документам у главы любого государства должен быть иммунитет при исполнении своих обязанностей», – сказала руководитель главного внешнеполитического ведомства Монголии.Министр также напомнила, что Римский статут Международного уголовного суда гласит, что «ни одна страна не имеет права требовать действий, несовместимых с ее обязательствами по международным договорам и соглашениям, заключенным с другими странами». Монголия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с Россией в 1993 году.«В соглашении между Монголией и РФ о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном в 2019 году, предусмотрено, что «стороны будут проводить регулярные встречи на различных уровнях, прежде всего на высшем. Использовать и совершенствовать механизм встреч на высоком уровне и в то же время воздерживаться от участия в любых действиях, направленных против другой стороны, или от поддержки таких действий», – напомнила Батмунхийн Батцэцэг.Он добавила, что власти страны обменивались информацией и мнениями с МУС относительно двустороннего соглашения между Монголией и Россией, а также иммунитета и привилегий, которыми пользуется ее президент.Фото: Наталия Губернаторова, «Московский комсомолец»