Политика и власть 05.09.2024 в 17:23

Бурятия и Монголия договорились развивать «Алтанбулаг»

Также глава республики предложил упростить грузоперевозки между тремя странами
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия и Монголия договорились развивать «Алтанбулаг»
Сегодня в рамках Восточного экономического форума глава Бурятии встретился с министром финансов Монголии господином Болдом Жавхланом. В её ходе Алексей Цыденов поднял вопрос транзитных перевозок через российскую границу в районе республики.

- У нас сообщение с Востоком, транзит «Китай-Монголия-Россия», увеличивается. В первую очередь, автомобильный. Монголия и Бурятия строят дороги, с обеих сторон модернизируется пункты пропуска. Есть и потребность бизнеса, и заинтересованность. Но один вопрос не урегулирован – допуск китайских перевозчиков, чтобы перевозчики наши и китайские к друг другу ездили. Сейчас требуется перегруз на границе, - отметил Алексей Цыденов.

Глава региона предложил активировать работу по подписанному между Россией, Монголией и Китаем соглашению, которое предусматривает проезд российских, монгольских и китайских перевозчиков по территории трех стран на своих машинах и по своим документам.

- Мы с вами бурятами, близкие соседи. Хотя мы находимся по разным сторонам границы, но нас связывают общие реки, общее небо. Я очень хорошо понял вопрос по транзитным перевозкам. Я буду, конечно, разговаривать с нашим министерством, - заявил господин Болд Жавхлан.

Министр финансов Монголии предложил усиленно развивать свободную экономическую зону «Алтанбулаг», которая находится на границе Монголии и России. Алексей Цыденов согласился, что сегодня есть условия продвигнать «Алтанбулаг». На днях президент Монголии на встрече предложил президенту России открывать в Монголии филиалы российских банков и создать совместный банк. Тогда компании с обеих сторон смогут наладить прямые расчеты не только при поставке товаров, но и перевозке и не только из Китая, но и из Кореи или Японии.

- Если будут налажены взаиморасчеты России с Монголией, то тогда «Алтанбулаг» получит удивительные возможности, - сказал он.

Также глава Бурятии поднял вопрос вакцинации скота в Монголии для развития экспорта монгольской мясной продукции в Россию. Вакцинация позволит монгольским сельхозтоваропроизводителям получать российские сертификаты безопасности на продукцию, которая должна соответствовать установленным международным требованиям.

Напомним, Восточный экономический форум проходит в 2024 году 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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