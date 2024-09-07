Политика и власть 07.09.2024 в 10:28

В Бурятии прошел Байкальский образовательный форум

Участники обсудили самые актуальные вопросы сферы образования
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии прошел Байкальский образовательный форум

На 9-м Байкальском образовательном форуме прошло пленарное заседание с участием руководителей региональных министерств образования. На нем обсудили подготовку единых учебников по истории и обществознанию, воспитательную работу в школах и летнюю оздоровительную кампанию, итоги реализации национального проекта «Образование», а также задачи на новый учебный год.

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков остановился на вопросах реализации воспитательной работы в школах.

- Мы с вами создали целую инфраструктуру инструментов для коммуникации со школьниками. Еженедельные занятия «Разговоры о важном» – тот самый канал, по которому до школьников можно доводить ценностно ориентированную информацию. Это все эффективно работает и является крайне важным, – подчеркнул Сергей Новиков.

Помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский напомнил, что созданы единые государственные учебники по истории для старших классов и организаций среднего профессионального образования. Он добавил, что на стадии завершения находится работа по подготовке единой линейки учебников по истории для 5–9-х классов.

- Нужно сделать преподавание истории максимально интересным, чтобы оно включало знакомство с хорошими книгами, дополнительными материалами, походы в музеи, встречи с интересными людьми. Учебник в этом отношении становится путеводной нитью, дающей взвешенное представление об исторических событиях, через которые прошла наша страна за более чем тысячелетнюю историю, – отметил Владимир Мединский.

Помощник Президента России сказал, что учебник по обществознанию для 9-го класса в ближайшее время будет направлен на апробацию. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что в ряде регионов процесс апробации проходят учебники по истории для 5–9-х классов. Итоги этой работы планируется подвести в декабре.

Министр просвещения поделился результатами летней оздоровительной кампании 2024 года: организованным отдыхом было охвачено 5,6 млн детей в 39 тыс. организациях. В преддверии начала учебного года были проведены всероссийские учения по антитеррористической угрозе, в них приняло участие свыше 1,3 млн педагогических работников.

- В октябре пройдет конкурс «Флагманы образования», направленный на усиление работы по формированию кадрового резерва в системе образования. До декабря 2024 года будут приняты все региональные программы развития в сфере образования, - добавил Глава Минпросвещения России.

- Мероприятие собрало представителей всех регионов РФ. Форум охватил широкий спектр вопросов, включая тематику разработки единых учебников, обсуждение нацпроектов, а также тенденции в сфере образования, - подытожил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Фото: Правительство Бурятии

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