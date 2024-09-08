Полуденная явка на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 7,51%

По предварительной информации явка на выборах депутатов горсовета Улан-Удэ на 12:00 составила 7,51%.Для муниципальных выборов это вполне ожидаемый результат.- Не стоит сравнивать явки, например, выборов президента России или даже главы Бурятии с компанией депутатов в горсовет. «Президентских» цифр, естественно, никто не прогнозирует. От 20 до 25 процентов избирателей на голосовании будет вполне нормальным результатом на выборах в горсовет Улан-Удэ - и это явка обычная для муниципальных кампаний в России, - комментирует первые цифры активности избирателей Тимур Бадмацыренов, доктор социологических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии БГУ, председатель комиссии Общественной палаты Республики Бурятия.Напомним, сегодня в Бурятии проходят муниципальные выборы. В Улан-Удэ и Кяхте, а также в 12 районах и 5 поселениях выбирают местных депутатов. Еще в семи сельских поселениях выбирают глав. Избирательные участки работают до 20:00.