Политика и власть 08.09.2024 в 13:30

Жители Улан-Удэ голосуют за объекты по проекту «Народный бюджет»

По результатам голосования будет решено, куда именно вложить средства на благоустройство города
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Текст: Станислав Сергеев
Жители Улан-Удэ голосуют за объекты по проекту «Народный бюджет»
Сегодня – Единый день голосования, который традиционно выпадает на второе воскресенье сентября. В Бурятии проходят выборы в органы местного самоуправления. Жители Улан-Удэ избирают депутатов горсовета Улан-Удэ. 

Помимо выборов депутатов, горожане голосуют и по проекту «Народный бюджет». Всего выставлено 162 объекта, из которых горожане определят 30 мероприятий-победителей.

Голосуют за решение вопросов в своем микрорайоне, улице, дворе: отсыпка улиц в частном секторе, освещение, детские и спортивные площадки – все это повышает комфорт и безопасность горожан.

Чтобы проголосовать, необходимо подойти к волонтеру, изучить перечень мероприятий и выбрать одно, отметив его в представленном бюллетене. Проекты-победители получат финансирование.

По словам главы Бурятии, горожане непосредственно участвуют во всех этапах проекта: от формирования инициатив, отбора мероприятий и контроля за их выполнением, до приемки исполненных мероприятий.

- В 2020 году большинством голосов жители Улан-Удэ поддержали покупку 20 новых автобусов ПАЗ для города. И эти автобусы были приобретены! Всего, по результатам голосований горожан, в Улан-Удэ создано уже 175 улучшений городской среды, - написал Алексей Цыденов. - Дорогие земляки, приглашаю вас принять участие в голосовании за вашего кандидата. Также проголосуйте за объекты по Народному бюджету, и решайте вопросы, как развивать и украшать столицу Бурятии!

- Сегодня у нас проводится голосование еще за Народный бюджет. Каждый житель нашей столицы решает, что необходимо сделать в его дворе или микрорайоне. Я свое мероприятие выбрал. Мне очень хочется, чтобы школа №63 получила еще один стадион, чтобы наши детишки и взрослые могли проводить время с пользой для себя, заниматься спортом, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

За понравившийся проект уже проголосовала и семья участника СВО из поселка Вагжанова:

— На выборы ходить надо. Мы всегда голосуем. И сегодня еще в проекте «Народный бюджет» хотим поучаствовать. Обязательно посмотрим все варианты и выберем, конечно, в нашу пользу нашего микрорайона, — говорит избирательница.

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