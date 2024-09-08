Политика и власть 08.09.2024 в 16:13

На выборах в Улан-Удэ явка на 15:00 составила 12.6%

Жители столицы продолжают голосовать за депутатов горсовета Улан-Удэ
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Текст: Станислав Сергеев
На выборах в Улан-Удэ явка на 15:00 составила 12.6%
По предварительным данным явка на выборах нового созыва улан-удэнского городского совета депутатов составила 12.6%. Напомним, сегодня в Бурятии проходят муниципальные выборы. В Улан-Удэ и Кяхте, а также в 12 районах и 5 поселениях выбирают местных депутатов. Еще в семи сельских поселениях выбирают глав.

Кроме того, улан-удэнцы голосуют и по проекту «Народный бюджет». По итогам этого голосования из 162 объектов будет выбрано 30, которые получат финансирование на будущий год. Это может быть отсыпка улиц в частном секторе, освещение, детские и спортивные площадки – все, что повышает комфорт и безопасность горожан.

Голосование продлится до 20:00, после чего избирательные участки закроются для подсчета голосов.

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