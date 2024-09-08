На выборах в Улан-Удэ явка на 15:00 составила 12.6%

По предварительным данным явка на выборах нового созыва улан-удэнского городского совета депутатов составила 12.6%. Напомним, сегодня в Бурятии проходят муниципальные выборы. В Улан-Удэ и Кяхте, а также в 12 районах и 5 поселениях выбирают местных депутатов. Еще в семи сельских поселениях выбирают глав.Кроме того, улан-удэнцы голосуют и по проекту «Народный бюджет». По итогам этого голосования из 162 объектов будет выбрано 30, которые получат финансирование на будущий год. Это может быть отсыпка улиц в частном секторе, освещение, детские и спортивные площадки – все, что повышает комфорт и безопасность горожан.Голосование продлится до 20:00, после чего избирательные участки закроются для подсчета голосов.