По предварительным данным, явка на 18 часов на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 16,62%

Предварительная явка на 18:00 на выборах депутатов улан-удэнского горсовета составила 16,62%. Работа избирательных участков продолжается, жители столицы Бурятии продолжают отдавать свои голоса в пользу кандидатов в народные избранники.Напомним, сегодня - Единый день голосования. В этом году в Бурятии проходит ряд муниципальных выборов, в том числе - депутатов городских, районных и поселенческих советов, а также глав некоторых поселений.Избирательные участки продолжат работу до 20:00, после чего закроются для подсчёта голосов.