Политика и власть 08.09.2024 в 20:56

На выборах в горсовет Улан-Удэ проголосовали около 55 тысяч жителей столицы

Голосование завершилось с уровнем явки в 18,71%
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Текст: Станислав Сергеев
На выборах в горсовет Улан-Удэ проголосовали около 55 тысяч жителей столицы
По итогам Единого дня голосования явка на 20:00 на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 18,71%.

Избирательные участки закрылись. Эксперты провели предварительный подсчет явки на выборы депутатов улан-удэнского горсовета. Она составила 18,71%. Свои голоса в пользу кандидатов в народные избранники отдали 54224 жителя Улан-Удэ.

Напомним, сегодня в Бурятии прошел Единый день голосования. В этом году состоялся ряд муниципальных выборов, в том числе - депутатов городских, районных и поселенческих советов, а также глав некоторых поселений.

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