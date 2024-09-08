На выборах в горсовет Улан-Удэ проголосовали около 55 тысяч жителей столицы

По итогам Единого дня голосования явка на 20:00 на выборах в горсовет Улан-Удэ составила 18,71%.Избирательные участки закрылись. Эксперты провели предварительный подсчет явки на выборы депутатов улан-удэнского горсовета. Она составила 18,71%. Свои голоса в пользу кандидатов в народные избранники отдали 54224 жителя Улан-Удэ.Напомним, сегодня в Бурятии прошел Единый день голосования. В этом году состоялся ряд муниципальных выборов, в том числе - депутатов городских, районных и поселенческих советов, а также глав некоторых поселений.