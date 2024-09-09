Политические итоги выборов столицы Бурятии

«Единая Россия» выиграла практически всухую, а оппозиционные партии не взяли ни одного мандата. Жители Улан-Удэ поддержали нынешнюю городскую власть.Единый день голосования 2024 завершен, предварительные результаты известны. На 29 округах из 30 победили кандидаты от «Единой России». На округе №28 победил кандидат-самовыдвиженец Владимир Болдоров. И он стал единственным не единороссом в будущем горсовете.Между тем, за городские мандаты сражались все ключевые партии республики. Помимо «Единой России», это КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия. За правду» и «Новые люди». Ни одна из этих партий не смогла выиграть гонку, ни на одном из округов.По мнению кандидата социологических наук, заведующего кафедрой теории социальной работы БГУ Алексея Бадонова, оппозиционные партии слабо выступили на этих выборах. Прежде всего, это касалось их работы на округах. Активной агитации и общения с избирателями, которая могла бы привести к победе на округе, не было ни у одной из партий второго эшелона. Вся оппозиция, по сути, выступила в роли статистов на выборах в горсовет. И предварительные результаты, в том числе, значительные отрывы единороссов по голосам на округах, это подтверждают.Мнение политолога полностью подтверждается драмой на округе №28, который сразу был признан наблюдателями, как потенциально самый конкурентный на этих выборах.К примеру, в ЛДПР большие надежды возлагали на участника СВО Юрия Голюка. Но он никак себя не показал на этих выборах. Партия не смогла его должным образом вести по кампании и оставила без шансов побороться за мандат.Еще большая драма случилась на том же округе №28 с известным коммунистом Леонтием Красовским. Проиграв гонку за хуральский мандат в прошлом году, он пытался реабилитироваться в этом, претендуя на кресло в горсовете. За нарушение он был снят с выборов Октябрьским райсудом. Но был восстановлен Верховным судом Бурятии за двое суток до голосования. Казалось бы, прекрасный шанс - на волне локального успеха, убедить избирателей округа в своих достоинствах. Но в результате, даже с такой форой - победой в суде, КПРФ не смогла внятно объяснить жителям города, чем же так хорош Леонтий Красовский. Он проиграл даже не единороссу, а самовыдвиженцу Владимиру Болдорову. Причем Красовский был самым известным коммунистом на этих выборах.Еще можно отметить округ №1 - там была реально конкурентная борьба между кандидатами от “Единой России” и КПРФ, которая закончилась в пользу партии власти. На других же городских территориях интриг не было вовсе. Причем еще с весны, как только стало понятно, что большинство кандидатов от оппозиции, реально никому неизвестные люди.Анучина Анна Александровна, председатель территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района:- Всего в выборах у нас было задействовано порядка 3 тысяч членов избирательных комиссий разного уровня и на 114 избирательных участках у нас были установлены КОИБы. Досрочное голосование на территории муниципального образования города Улан-Удэ проводилось только на базе территориальных избирательных комиссий. Так, всего в выборах приняло участие 54 974 избирателей, что составляет 18,97% избирателей. На сегодняшний момент мы подводим предварительные итоги по определению результатов выборов по всем 30 округам.Итак, явка на выборах в горсовет составила менее 19 процентов.Одним из главных факторов невысокой явки избирателей на выборах в горсовет является то, что жителей города одобряют работу нынешней городской власти. Они не нашли дополнительной мотивации, чтобы как-то изменять сложившийся политический порядок вещей в Улан-Удэ. Мэр и горсовет эффективно делают свою работу, и население это принимает.Также эксперты отмечают усталость электората от третьей большой избирательной кампании в Бурятии, в течение полутора лет. Это подтверждается и цифрами в районах Бурятии, где также были местные выборы. В Хоринском, Тункинском Кижингинском районах нынешняя явка была чуть более 50 процентов, при стабильных +70 в предыдущие кампании.В целом по России на муниципальных выборах, которые шли в один день, явка сопоставимая с улан-удэнской - от 15 до 25 процентов, в зависимости от географии и числа избирателей.По мнению Алексея Бадонова, еще одна причина низкой явки в Улан-Удэ кроется в той же пассивности оппозиционных партий:- Очевидно, что оппозиция не довела до избирательных участков своих сторонников. Пассивность КПРФ, ЛДПР, Новых людей и СР на округах, особенно в последние две недели, привела к тому, что их избиратели просто проигнорировал выборы. Понятно, что ядерный электорат той же КПРФ сжимается по естественным причинам. Однако при должной организации они вполне могли бы привести до 10-20 процентов городских избирателей. Естественно, это повлияло на общую явку. “Единая Россия” своих сторонников привела, другие партии - нет. Вот еще одна причина низкой явки, а также и внушительной победы партии власти.В целом же выборы еще раз показали, что «Единая Россия» продолжает полностью контролировать политическое пространство Бурятии и Улан-Удэ. И прошедшие выборы в горсовет это еще раз доказали.