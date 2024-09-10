Политика и власть 10.09.2024 в 12:31

В правительстве Бурятии обсудили экологические проекты

Участие в совещании принял заместитель федерального министра
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Текст: Андрей Константинов
В правительстве Бурятии обсудили экологические проекты
8 сентября в Бурятию с рабочим визитом прибыл заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. Совместно с главой Бурятии Алексеем Цыденовым он посетил строящиеся очистные сооружения Улан-Удэ. Первая линия объекта будет запущена уже в следующем году. Общая стоимость строительства составляет более 15 млрд рублей.

Также замминистра осмотрел защитную дамбу на правом берегу Селенги в Улан-Удэ. Она защищает центр город от паводков и является одним из элементов мастер-плана. Также планируется строительство дамб на левом берегу Селенги и на реке Уда.

9 сентября в правительстве Бурятии прошло рабочее совещание, где были затронуты ключевые мероприятия, направленные на сохранение экологии.

- Мы защитили на стратегической сессии у председателя правительства федеральные проекты, все мероприятия, связанные с охраной озера Байкал, в том числе реализуемые на территории Бурятии до 2030 года. Нам сейчас нужно обсудить механизмы по реализации этих мероприятий, запланировать, в этом году максимально распределить необходимые ресурсы, - отметил Максим Корольков, открывая совещание.

Участники совещания обсудили ход работ по строительству и реконструкции очистных сооружений Улан-Удэ и Северобайкальска, строительство объектов системы обращения с ТКО в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, ликвидацию свалок, а также мероприятия по реализации федерального проекта «Чистый воздух».

- Сегодня обсудили с замминистра вопросы реконструкции очистных в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», в том числе, реконструкцию очистных сооружений. На сегодняшний день в республике определен перечень из 21 очистных сооружений, требующих реконструкции или нового строительства. Также поговорили о строительстве полигонов, мусоросортировочных комплексов и в целом инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Есть понимание со сроками, в каком направлении двигаться, что необходимо скорректировать для успешной реализации всех планов, - сообщил Алексей Цыденов.

В рамках совещания обсуждались мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ по федеральному проекту «Чистый воздух». Максим Корольков рассказал о возможности субсидировать из федерального бюджета затраты частных домовладений, переходящих с печного отопления на электрическое, включая затраты на приобретение электрооборудования, приборов учета, систем отопления, технического присоединения к электрическим сетям.

- Город Улан-Удэ в приоритете из 29 городов, с 2025 года планируем начало перевода средств из федерального бюджета. Прежде всего, у нас в плане мероприятий – перевод граждан на электротопление, второе мероприятие – это реконструкция двух муниципальных котельных для производства бездымного топлива. В части перехода на электроотопление у нас 2 направления расходов, в части поддержки граждан и реконструкция объектов электросетевого хозяйства. Здесь мы договорились, что по «Чистому воздуху» мы субсидируем бюджету республики все затраты для граждан, а через Минэнерго России напрямую субсидия будет в «Россети Сибирь» на объекты электросетевого хозяйства, - сообщил заместитель министра.

На совещании также обсудили результаты пилотного проекта по переходу с печного на электроотопление в СНТ «Профсоюзник» и СНТ «Урожай». Согласно полученным данным, в среднем, затраты на оплату электроэнергии у жителей составили на 24% ниже, чем на закупку дров. Согласно данным опроса, из 511 жителей-участников проекта 321 (63%) выразил готовность перейти на электроотопление.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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