Алексей Цыденов рассказал, что дал Бурятии Восточный экономический форум

Глава Бурятии в своем телеграм-канале подвел краткие итоги Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего на минувшей неделе во Владивостоке. По словам Алексея Цыденова, самыми важными были решения президента на пленарке ВЭФ.Как напомнил глава, там Владимир Путин подтвердил строительство нового кампуса в Улан-Удэ, проектирование которого уже идет. Также президент поручил ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке, в частности, подумав о строительстве в округе атомных электростанций, сделать БАМ полностью двухпутным и электрифицированным.В числе других поручений главы государства были решение о выделении 100 млрд рублей на мастер-планы дальневосточных городов сверх лимитов, сохранение ставки по дальневосточной ипотеке в размере 2% годовых, сохранение для Дальнего Востока увеличенных вдвое единовременных выплат по программам «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер».Кроме этого, Владимир Путин поручил начать реализацию программы «Земский работник культуры» с 1 января 2025 года, предусмотрев для них повышенные, дальневосточные коэффициенты разовых выплат и возможность участия в «Дальневосточной ипотеке».«На Восточном экономическом форуме Бурятия подписала 12 соглашений на 259 млрд рублей. Из них самое крупное – по строительству Мокского гидроузла, который как раз обеспечит стабильное энергоснабжение. С такой поддержкой выполним и все остальные поручения! Работаем!», - отметил глава Бурятии.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова