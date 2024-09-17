Глава Бурятии поздравил жителей Джидинского района с открытием нового детского сада

В селе Петропавловка Джидинского района завершилось строительство детского сада на 150 мест.

Во вторник, 17 сентября, в рамках рабочего визита в Джидинский район глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил детей, родителей, а также коллектив учреждения. На строительство здания было выделено порядка 387,7 млн руб по программе «Комплексное развитие сельских территорий».









– Хочется, чтобы у наших деток было счастливое настоящее и счастливое будущее. Чтобы они выросли людьми, у которых все дороги в жизни открыты. Чтобы они могли дерзать, мечтать и достигать всех своих желаний, чтобы у них все получалось. Мы стараемся, мы строим, чтобы были такие детские сады. Уважаемые наши воспитатели, в ваших руках наши дети. Стены есть, но вашу душу никто не заменит. Поэтому пусть в ваших руках дети вырастают настоящими, развитыми, сильными, счастливыми людьми, которые также будут делать сильной и счастливой нашу Родину, – поздравил присутствующих Алексей Цыденов.



В здании детского сада много новой мебели - кровати, столы, стулья. Оборудована отопительная система, проведена электрика.



На участках установлены теневые навесы, выполнен монтаж кровли, бетонирование спортивной площадки и участков. В игровых беседках установлены МАФы (малые архитектурные формы). Установлены дизельная электростанция, система видеонаблюдения в коридорах и по периметру здания.





Фото: правительство Бурятии