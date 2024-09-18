В Джидинском районе отремонтируют мост и дорогу

В Джидинском районе отремонтируют Нюгуйский мост и участок автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с жителями во время рабочей поездки в Джидинский район.

Алексей Цыденов осмотрел Нюгуйский мост через реку Джида, который проходит по маршруту Белоозерск – Енхор. Деревянный мост 1967 года постройки находится в аварийном состоянии, на сегодня движение по нему полностью закрыто.



– В августе 2021 года в результате подъёма уровня воды в реке Джида, произошло смещение пролетного строения центральной части моста. Несмотря на текущие ремонтные работы силами администрации района, ситуация не улучшилась. Несколько основных конструкций потеряли достаточную несущую способность. Принял решение – мост будем ремонтировать. Сейчас предстоит большая работа по разработке проектной документации по объекту. Будем искать источники финансирования, – сказал Алексей Цыденов.



Также продолжится ремонт нескольких участков дороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. В том числе на некоторых участках будет применена технология холодного ресайклинга. Как сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, контракт на ремонт участка дороги с недобросовестным подрядчиком, выполняющим работы с 0-30 километры был расторгнут за несоблюдение качества работ и сроков контракта:



– Сейчас идет служебная проверка в связи с разрушением дорожного полотна на участке в Джидинском районе. То ли это ошибка проектировщика была, то ли подрядчик недоработал – в любом случае, контракт этот у нас был расторгнут.



На сегодняшний день заключен новый контракт с новым подрядчиком, но уже с учетом дополнительного участка в 30 км. Всего на сегодня на приведение в норматив этой дороги заключено пять госконтрактов общей протяженностью 80 км.



– У нас данная дорога еще переводится в норматив со стороны Закаменска. Там уже порядка 20-25 километров приведено «в асфальт». На данную дорогу у нас и дальнейшие планы уже есть. В течение пяти лет планы есть, контракты есть. Будем приводить ее в норматив. Все недоработки будем устранять, – сообщил Александр Гоге.

Фото: правительство Бурятии