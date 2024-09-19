Горсовет Улан-Удэ: как распределились депутаты по комитетам?

В ходе организационной сессии 30 депутатов, которые были избраны улан-удэнцами на выборах 8 сентября, определились в каком комитете они будут работать. По правилам, в комитете может быть не менее трех, но не более семи членов.





Кто куда пошел?

Депутат горсовета может входить только в один комитет. Каждый из них написал заявление, в котором выразил свой выбор. Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев официально проинформировал сессию об этом.

Комитет по финансово-экономическим вопросам и бюджета выбрали депутаты Бальжинимаев, Гергенов, Путилин, Ильин, Мухамедчин, Тушинов.

В комитете городского хозяйства, транспорта и связи захотели работать Бурдиков, Ефремов, Тулонов, Мантатов, Санжанов, Цыбиков.

В состав комитета по социальной политике записались депутаты Пахомова, Сухоруков, Болотов, Босхолов, Егоров, Маладаев.

В комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности вошли Белоусов, Турченюк, Тармаев, Бальжиров, Болдоров, Раднаев. А комитет по градостроительной политике, строительству и землепользованию составили депутаты Цыремпилов, Бадмаев, Дондубон, Жамсуев, Корытов, Холхоев,

Чимит Бальжинимаев поставил на голосование вопрос об утверждении такого персонального состава комитетов и его единогласно утвердили.

Мэр: «Все мы работаем для людей»



В ходе сессии народным избранникам торжественно вручили удостоверения депутатов и депутатские значки. Чимиту Бальжинимаеву вручал мэр г. Улан-Удэ. Остальным вручал сам Бальжинимаев.

На сессию помимо мэра были приглашены представители республиканской исполнительной власти, депутаты Народного Хурала, руководители структурных подразделений горадминистрации и другие высокие лица.





В адрес депутатов прозвучали теплые слова.

«Ровно половина депутатов переизбралась на очередной срок. Другая половина впервые приступила к своим обязанностям. Я считаю это очень символично, когда есть обновление городского парламента и есть возможность передать наработанный опыт. С предыдущим созывом мы проделали огромную работу, стали настоящей командой, которая сообща решала проблемы, вместе мы принимали важные, порой непростые, решения. Прошедшие пять лет заложили прочный фундамент развития города, мы приступили в решению многих застарелых проблем», - выступил мэр города Игорь Шутенков.

Он подчеркнул, что жители города видят позитивные изменения и все это стало возможным благодаря политике взаимодействия депутатов горсовета, Администрации города и депутатов Народного Хурала, которые представляют город. Градоначальник выразил уверенность, что тесное сотрудничество по всем направлениям будет продолжено и с депутатами Улан-Удэнского горсовета VII созыва.

«У нас впереди много работы», - сказал мэр, напомнив о некоторых крупных проектах, которые будут реализованы по различным направлениям, а некоторые уже начали воплощаться.

От имени председателя Народного Хурала, депутатов республиканского парламента с искренними словами поздравлениями выступил Петр Мордовской, председатель комитета Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы.

Он поздравил депутатов с избранием и пожелал им плодотворной работы на благо горожан, благополучия, процветания и доброго пути. «Уверен, что ваш профессионализм, опыт позволят выполнить наказы избирателей, полученные в ходе избирательной кампании», - в частности, отметил он, указав также, что между депутатами Народного Хурала и горсовета всегда шла совместная работа, всегда была взаимная поддержка.

Прозвучали и другие поздравления.

Комитеты получили председателей

Важной частью повестки сессии был целый ряд вопросов об избрании председателей постоянных комитетов Улан-Удэнского горсовета.

По итогам открытого голосования бюджетный комитет возглавил депутат Дмитрий Путилин. Председателем комитета городского хозяйства стал Сергей Бурдиков. Денис Егоров возглавил депутат «социальный» комитет.

Депутат Дмитрий Турченюк будет руководить комитетом по местному самоуправлению, а Василий Цыремпилов – «градостроительным».





Все пятеро председателей имеют опыт работы в горсовете, они были депутатами прошлого созыва.

В конце сессии депутаты единогласно поддержали регистрацию фракции партии «Единая Россия» в горсовете. Также они определили кто будет делегирован от нынешнего VII созыва в Совет представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Республики Бурятия. Анатолий Белоусов предложил кандидатуру председателя горсовета Чимита Бальжинимаева. Возражений ни у кого не возникло и предложение было утверждено.

А финальным решением сессии стало внесение в июньское решение горсовета «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра г. Улан-Удэ» небольшого уточнения редакционного характера.

Выборы мэра г. Улан-Удэ теперь, как известно, будет проводить горсовет. Они станут вторым значимым политическим событием нынешней осени в столице республики.

В целом, как пояснил Чимит Бальжинимаев республиканским СМИ в перерыве сессии, в состав конкурсной комиссии, которая будет вести предварительный отбор кандидатов, войдут десять человек. Пятерых из них определят депутаты горсовета и еще пятерых представит правительство Бурятии.

«После объявления конкурса желающие смогут подать документы. Пока конкурс не объявлен и, соответственно, ни одного кандидата нет», - уточнил председатель горсовета

Предварительно предполагается, что сессия горсовета приступит к избранию мэра в ноябре т. г.

Продолжим идти вперед

Депутат Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства Улан-Удэнского горсовета поделился с «Номер один» своим взглядом на ситуацию в той сфере, которую курирует его комитет.

«Основные стратегические задачи комитета мы будем определять на его первом установочном заседании. Познакомим вновь прибывших коллег с составом отрасли городского хозяйства, коммунальной сферы, транспорта, с Управлением муниципальной жилищной инспекцией, административного контроля, а также с подведомственными предприятиями - «Горсвет», «Водоканал», «Городские маршруты», «Управление трамвая» и др. Определим задачи, которые будем ставить на ближайшие пять лет», - сказал он.

Часть задач, конечно, понятна уже сейчас. Город намерен продолжить развивать то, что уже удалось неплохо развить в последнее время, а также усилить внимание к тому, что получалось похуже.

«Например, сфера городского уличного освещения. Улан-Удэ находится в числе лидеров. У нас на 1000 человек 78 уличных светильников. В соседнем Иркутске 54, в Чите 21. Даже, в Москве чуть меньше, чем в Улан-Удэ, 77 на 1000 человек населения. И, если в среднем по России доля светодиодных светильников в рамках уличного освещения 40 процентов, то у нас она превышает 90 процентов. За пять лет создан неплохой задел. И хотелось бы, чтобы это развивалось еще интенсивнее», - сообщил Сергей Бурдиков.

Депутат напомнил, что в городе начинается работа по усилению освещения в ДНТ и стоят большие задачи.

Положительную роль сыграла передача полномочий по ямочному ремонту дорог, нанесению разметки в ведение муниципального «Комбината по благоустройству». Это привело к росту объема ремонта в два раза, увеличению его скорости. По разметке тоже ситуация улучшилась. «Ушли вопросы по качеству. Были большие проблемы с предъявлением претензий подрядчикам - разметка стиралась быстрее, чем положено по нормативам. Здесь тоже есть задача развивать», - отметил Сергей Бурдиков.

Не все зависит от муниципальных властей. Однако есть ряд предложений, которые, допустим, позволят уйти от угрозы массовых аварий на электросетях в зимний период.

«Есть большая задача по ливневой канализации. У нас есть ее схема, но для ее исполнения надо 6,5 млрд. рублей. Сегодня все сделать нереально, но надо разгружать хотя бы отдельные направления. Здесь тоже есть предложения, которые будем обсуждать. Коллеги вносят предложения полностью закрыть за ближайшие пять лет проблему отсуствия остановочных комплексов и, в т. ч. отсутствия навесов на трамвайных остановках, чтобы люди могли ждать транспорт не под дождем. Есть еще много направлений. Так, важно усиливать экономические показатели муниципальных предприятий, это для них основной источник развития» - сказал депутат Бурдиков.

Каждый комитет горсовета VII созыва намерен продолжить работу, которую вели депутаты предыдущего созыва.

Василий Цыремпилов, председатель «градостроительного» комитета, раньше избирался от избирательного округа №13, но в результате переформатирования нынче его округ получил №12. «Добавились 177 земельных участков на Нижней Тулунже», - пояснил депутат.

Градостроительное направление в г. Улан-Удэ сейчас получает новый толчок к развитию. Чего стоит проект КРТ в центре города (ул. Шмидта, Свободы и др.).

«Скажу больше, у нас формируется порядка семи проектов комплексного развития территории. Поэтому в планах работы градостроительного комитета предусматривается приведение в соответствие Правил землепользования и застройки, Проектов планировки территорий и других документов. Будут рассматриваться, как общегородские вопросы, так и точечные», - сказал Василий Цыремпилов.

Указанным комитетом он руководил и в прошлом созыве. Сейчас персональный состав комитета обновился процентов на 80.

В сфере градостроительства, землепользовнаия есть трудные вопросы. К примеру, масса участков, выданных многодетным семьям, поныне не обеспечена инфраструктурой. Комитет постоянно поднимал этот вопрос и не намерен ослаблять внимание к нему.

«И есть места, где инфраструктура подводится», - позитивно отметил депутат. Но одновременно он указал на наличие некоего противоречия. С одной стороны, в городе выдают участки под ИЖС. С другой стороны, в концепции развития города есть намерение не разводить дальше частный сектор.

«Как решить это противоречие?», - спросил «Номер один». «Я думаю, что это тоже будет одной из основных задач нашего комитета на эти пять лет», - ответил Василий Цыремпилов.

Фото: Номер один



