В пригороде Улан-Удэ ДНТ растут как на дрожжах

Тему пригородных ДНТ и СНТ на сегодняшней сессии Хурала поднял депутат Анатолий Кушнарев. По его словам, на данных момент в трех пригородных поселениях Тарбагатайского района находится 90 ДНТ и СНТ, в которых живет 24,5 тысяч человек. При этом, с 1 января количество жителей выросло на несколько тысяч человек. При этом, более 70% жителей ДНТ и СНТ там не прописаны.По словам Анатолия Кушарева, если добавить в этим цифрам население пригородных товариществ в Иволгинском районе, то общее количество людей, проживающих там, составит примерно около 40 тысяч человек.- Концентрация населения увеличивается, - сказал депутат. – Я за это лето получил много обращений по инфраструктурным вопросам.Речь идет о проблемах с энергоснабжением, дорогами, которые размываются из-за осадков, мусором, свалками и так далее.Анатолий Кушнарев уверен: миграция в пригородные СНТ продолжится. И предложил создать при одном из министерств республики специальный отдел, который будет заниматься исключительно вопросами ЛНТ и СНТ.Фото: «Номер один»