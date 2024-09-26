Политика и власть 26.09.2024 в 11:12

В пригороде Улан-Удэ ДНТ растут как на дрожжах

Только в Тарбагатайском районе их население выросло на несколько тысяч человек за год
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Текст: Станислав Сергеев
В пригороде Улан-Удэ ДНТ растут как на дрожжах
Тему пригородных ДНТ и СНТ на сегодняшней сессии Хурала поднял депутат Анатолий Кушнарев. По его словам, на данных момент в трех пригородных поселениях Тарбагатайского района находится 90 ДНТ и СНТ, в которых живет 24,5 тысяч человек. При этом, с 1 января количество жителей выросло на несколько тысяч человек. При этом, более 70% жителей ДНТ и СНТ там не прописаны.

По словам Анатолия Кушарева, если добавить в этим цифрам население пригородных товариществ в Иволгинском районе, то общее количество людей, проживающих там, составит примерно около 40 тысяч человек.

- Концентрация населения увеличивается, - сказал депутат. – Я за это лето получил много обращений по инфраструктурным вопросам.

Речь идет о проблемах с энергоснабжением, дорогами, которые размываются из-за осадков, мусором, свалками и так далее.

Анатолий Кушнарев уверен: миграция в пригородные СНТ продолжится. И предложил создать при одном из министерств республики специальный отдел, который будет заниматься исключительно вопросами ЛНТ и СНТ.

Фото: «Номер один»

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