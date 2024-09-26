Горсовет Улан-Удэ обновился на 50 процентов

8 сентября в столице Бурятии были избраны депутаты VII созыва Улан-Удэнского городского Совета депутатов. В городском парламенте, как известно, тридцать депутатов. Они все избраны по 30 одномандатным округам.

Убедительные победы

Первые вопросы повестки были посвящены организационным моментам. Был утвержден Секретариат горсовета, персональный состав Счетной комиссии и т. д.

К наиболее значимым вопросам можно отнести избрание председателя Улан-Удэнского горсовета. Группа депутатов из 28 человек выдвинула кандидатуру Чимита Бальжинимаева, который руководил горсоветом прошлого созыва. Сейчас он стал одним из тех, кто вновь избран в горсовет в ходе последних выборов. Конкуренцию ему составил депутат Владимир Болдоров, самовыдвиженец.

«Он опытный депутат, просим поддержать. Все знают, как мы отработали VI созыв, какие у нас были прорывы, какие были новые веяния. Думаю, это дальше продолжится, и VII созыв себя также ярко проявит с нашим лидером», - выступил один из депутатов в поддержку Чимита Бальжинимаева.

Самоотвод никто не взял. Голосование было тайным. В поддержку Чимита Бальжинимаева высказались 28 депутатов. Против было ноль. В пользу Владимира Болдорова подано два голоса. Против - ноль. Председателем горсовета сессия единогласно утвердила Чимита Бальжинимаева.

«Благодарю вас за оказанное высокое доверие. Пятилетний опыт работы в VI созыве показывает, что когда идет слаженная командная работа в горсовете вместе с администрацией города, мэром города, с правительством республики, Народным Хуралом, федеральными структурами, можно сделать очень много, и наш город развивается. Поэтому в новом созыве мы с вами будем также вместе работать во благо развития нашего города, для наших жителей. И все у нас с вами получится», - сказал председатель горсовета, выйдя на трибуну.

Также депутаты рассмотрели вопрос об избрании заместителя председателя горсовета. Была выдвинута кандидатура Анатолия Белоусова. В прошлом созыве он уже работал на данной должности. Составить ему конкуренцию никто не захотел. Самоотвод не был заявлен , по итогам голосования кандидат набрал 30 голосов в свою поддержку и утвержден в должности. Владимир Белоусов тоже поблагодарил коллег.

«Обязательно в этом созыве внесем что-то новое в деятельность депутатского корпуса», - отметил он, подчеркнув, что в прошлом созыве Улан-Удэнским горсоветом было решено немало задач.

Депутаты выбрали комитеты

В ходе сессии утверждено распределение депутатов по пяти комитетам горсовета. Каждый написал заявление, в котором выразил свой выбор. Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев официально огласил информацию о волеизъявлении депутатов, и сессия его утвердила. Кто что выбрал?

Комитет по финансово-экономическим вопросам и бюджета выбрали депутаты Бальжинимаев, Гергенов, Путилин, Ильин, Мухамедчин, Тушинов.

В комитете городского хозяйства, транспорта и связи захотели работать Бурдиков, Ефремов, Тулонов, Мантатов, Санжанов, Цыбиков. В состав комитета по социальной политике записались депутаты Пахомова, Сухоруков, Болотов, Босхолов, Егоров, Маладаев.

В комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности вошли Белоусов, Турченюк, Дармаев, Бальжиров, Болдоров, Раднаев. А комитет по градостроительной политике, строительству и землепользованию составили депутаты Цыремпилов, Бадмаев, Дондубон, Жамсуев, Корытов, Холхоев,

Мэр: «Все мы работаем для людей»

В ходе сессии народным избранникам торжественно вручили удостоверения депутатов и депутатские значки. Чимиту Бальжинимаеву вручал мэр г. Улан-Удэ. Остальным вручал сам Бальжинимаев.

На сессию помимо мэра были приглашены представители республиканской исполнительной власти, депутаты Народного Хурала, руководители структурных подразделений горадминистрации и другие высокие лица.

В адрес депутатов прозвучали теплые слова.

«Ровно половина депутатов переизбралась на очередной срок. Другая половина впервые приступила к своим обязанностям. Я считаю, это очень символично, когда есть обновление городского парламента и есть возможность передать наработанный опыт. С предыдущим созывом мы проделали огромную работу, стали настоящей командой, которая сообща решала проблемы, вместе мы принимали важные, порой непростые решения. Прошедшие пять лет заложили прочный фундамент развития города, мы приступили в решению многих застарелых проблем», - отметил мэр города Игорь Шутенков, поздравляя депутатов.

Он подчеркнул, что жители города видят позитивные изменения и все это стало возможным благодаря политике взаимодействия депутатов горсовета, администрации города и депутатов Народного Хурала, которые представляют город.

Далее с поздравлениями выступили Петр Мордовской, председатель профильного комитета Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы, и другие приглашенные.

Важной частью сессии был целый ряд вопросов об избрании председателей постоянных комитетов Улан-Удэнского горсовета.

По итогам открытого голосования бюджетный комитет возглавил депутат Дмитрий Путилин. Председателем комитета городского хозяйства стал Сергей Бурдиков. Депутат Денис Егоров возглавил социальный комитет.

Депутат Дмитрий Турченюк будет руководить комитетом по местному самоуправлению, а Василий Цыремпилов - «градостроительным».

Сессия поддержала регистрацию фракции партии «Единая Россия» в горсовете. Также депутаты определили, кто будет делегирован от нынешнего созыва в Совет представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале. Была выдвинута кандидатура Чимита Бальжинимаева. Возражений не было и предложение утвердили.

Напомним, что именно VII созыв будет скоро избирать мэра г. Улан-Удэ. Накануне этого, сессии внесла в июньское решение горсовета «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра г. Улан-Удэ» небольшое изменение.

В целом, как пояснил Чимит Бальжинимаев республиканским СМИ в перерыве сессии, в состав конкурсной комиссии, которая будет вести предварительный отбор кандидатов, войдут десять человек. Пятерых из них определят депутаты горсовета и еще пятерых представит правительство Бурятии.

Предполагается, что сессия горсовета приступит к избранию мэра в ноябре.

Продолжим идти вперед

Депутат Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства Улан-Удэнского горсовета поделился с «Номер один» своим взглядом на ситуацию в той сфере, которую курирует его комитет.

- Основные стратегические задачи комитета мы будем определять на его первом установочном заседании. Познакомим вновь прибывших коллег с составом отрасли городского хозяйства, коммунальной сферы, транспорта, с Управлением муниципальной жилищной инспекцией, административного контроля, а также с подведомственными предприятиями - «Горсвет», «Водоканал», «Городские маршруты» и др. Определим задачи, которые будем ставить на ближайшие пять лет, - сказал он.

Часть задач, конечно, понятна уже сейчас.

Город намерен продолжить развивать то, что уже удалось неплохо развить в последнее время, а также усилить внимание к тому, что получалось похуже.

- Например, сфера городского уличного освещения. Улан-Удэ находится в числе лидеров. У нас на 1000 человек 78 уличных светильников. В соседнем Иркутске - 54, в Чите - 21. Даже в Москве чуть меньше, чем в Улан-Удэ - 77 на 1000 человек населения. И если в среднем по России доля светодиодных светильников в рамках уличного освещения - 40%, то у нас она превышает 90%. За пять лет создан неплохой задел. И хотелось бы, чтобы это развивалось еще интенсивнее, - сообщил Сергей Бурдиков.

Депутат напомнил, что в городе начинается работа по усилению освещения в ДНТ и стоят другие большие задачи.

Увы, не все зависит от муниципальных властей. Однако есть ряд предложений, которые, допустим, позволят уйти от угрозы массовых аварий на электросетях в зимний период.

- Есть большая задача по ливневой канализации. У нас есть ее схема, но для ее исполнения надо 6,5 млрд рублей. Сегодня все сделать нереально, но надо разгружать хотя бы отдельные направления. Коллеги вносят предложения полностью закрыть за ближайшие пять лет проблему отсутствия остановочных комплексов. Есть еще много направлений. Так, важно усиливать экономические показатели муниципальных предприятий, это для них основной источник развития, - сказал депутат Бурдиков.

Каждый комитет настроен на работу. А ее, учитывая планы развития, станет даже больше. К примеру, грядет рывок в сфере градостроительства. Город динамично избавляется от зон бараков, будут строиться путепроводы на железной дороге, а чего стоит проект КРТ в центре города и другие проекты.

- Скажу больше, у нас формируется порядка семи проектов комплексного развития территории. Поэтому в планах работы градостроительного комитета предусматривается приведение в соответствие Правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий и других документов. Будут рассматриваться, как общегородские вопросы, так и точечные, - сказал нашему изданию Василий Цыремпилов, председатель градостроительного комитета горсовета.

Указанным комитетом он руководил и в прошлом созыве. Сейчас персональный состав комитета обновился процентов на 80.

Но, конечно, есть трудные вопросы. Так, масса участков, выданных многодетным семьям, поныне не обеспечена инфраструктурой. Комитет постоянно поднимал этот вопрос и не намерен ослаблять внимание к нему.

- И есть места, где инфраструктура подводится, - позитивно отметил депутат. Но одновременно он указал на наличие некоего противоречия. С одной стороны, в городе выдают участки под ИЖС. С другой стороны, в концепции развития города есть намерение не разводить дальше частный сектор. - Я думаю, что это тоже будет одной из основных задач нашего комитета на эти пять лет, - ответил Василий Цыремпилов.

Фото «Номер один».