Политика и власть 26.09.2024 в 13:00

Племянник экс-зампреда правительства уволился из Счетной палаты Бурятии

По словам Михаила Егорова, дело не в политике: он просто меняет место работы
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Текст: Станислав Сергеев
Племянник экс-зампреда правительства уволился из Счетной палаты Бурятии
На сегодняшней сессии депутаты освободили место зампреда Счетной палаты Бурятии. Эту должность по собственной инициативе покинул Михаил Егоров - племянник бывшего первого зампреда правительства Иннокентия Егорова.

До назначения на эту должность в 2017 году он занимал множество должностей. Так, он являлся заместителем директора, а затем директором муниципального учреждения «Центр корпоративного обучения», председателем Комитета по экономическому развитию мэрии Улан-Удэ, затем заместителем директора МУП «Городские электрические сети». Потом ушел в бизнес, став генеральным директором ООО «Золотой орел».

В 2008 году Михаила Егорова назначили первым заместителем министра экономики РБ. В 2011 году он ушел с занимаемого поста, возглавив Фонд поддержки малого предпринимательства Бурятии. Через некоторое время Михаил Егоров стал директором Фонда регионального развития Бурятии, а после возглавил ОАО «Корпорация развития Республики Бурятия».

С 2017 года он работал в Счетной палате. И теперь, спустя 7 лет, решил покинуть это ведомство. По словам самого Егорова, это не связано ни с политическими причинами, ни с конфликтами на прежнем месте работы.

- Данное решение является осознанным, обдуманным и связано исключительно с переходом на новое место работы, - объяснил он депутатам.

В итоге 54 депутата проголосовали за его уход и лишь 1 оказался против.

Фото: «Номер один».

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