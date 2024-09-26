Политика и власть 26.09.2024 в 14:44

В Бурятии участников СВО освободили от транспортного налога

Льгота касается владельцев авто мощностью до 150 лошадиных сил
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии участников СВО освободили от транспортного налога
Новые льготы для участников СВО на сессии Народного Хурала депутатам представила министр социальной защиты Бурятии Татьяна Быкова.

По ее словам, социально значимый законопроект предложен по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с ветеранами боевых действий. Суть законопроекта заключается в расширении льготных категорий по уплате транспортного налога.

- Предлагается ветеранов боевых действий освободить от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Данная мера поддержки установлена более чем в 60 субъектах Российской Федерации. В отношении легкового автомобиля до 100 лошадиных сил освобождены от уплаты транспортного налога ветераны боевых действий в 10 субъектах РФ, - пояснила министр.

Сегодня в Бурятии 4809 ветеранов боевых действий имеют легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. По предварительной оценке, объем выпадающих доходов при предоставлении налоговой льготы составит 13,3 млн рублей.

- На законопроект получены положительные заключения прокуратуры РБ, Министерства юстиции РФ по РБ, Счетной палаты РБ, комитетов, правого и информационно-аналитического управлений Народного Хурала, - выступил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Михаил Степанов, призвав коллег поддержать законопроект в двух чтениях.

Фото: «Номер один».
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