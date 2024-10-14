В Улан-Удэ стартовал прием заявок от кандидатов на пост мэра

С сегодняшнего дня, 14 октября, в Улан-Удэ начался прием заявок от кандидатов на должность нового мэра города. Он продлится до 25 октября. 7 ноября состоится сам конкурс, а затем депутаты горсовета тайным голосованием выберут мэра на сессии.Ранее, 11 октября, состоялось первое организационное заседание конкурсной комиссии. Она избрала председателя — им стал руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов. Его замом выбран Анатолий Белоусов, заместитель председателя горсовета.Напомним, комиссию сформировали глава республики и горсовет. Они делегировали по пять членов. От руководителя республики помимо Алдара Гулгенова в него вошли его зам по вопросам территориального развития Юрий Ширабдоржиев, министр имущественных и земельных отношений РБ Дмитрий Булнаев, депутат Хурала, экс-руководитель авиазавода Леонид Белых, а также бывший руководитель МВД Бурятии, а ныне член Совета старейшин при главе РБ Иван Калашников.От горсовета были выдвинуты Анатолий Белоусов и еще два депутата - Беликто Цыбиков и Василий Цыремпилов, а также и.о. начальника правового управления Илья Сороковиков и председатель совета ТОС «Исток» Екатерина Кирюшина.Фото: мэрия Улан-Удэ