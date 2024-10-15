Игорь Шутенков решил снова поработать мэром

В Улан-Удэ с 14 октября началась регистрация кандидатов на должность мэра. Сегодня, 15 октября, свои документы на участие в конкурсе подал действующий градоначальник Игорь Шутенков, сообщили в пресс-службе горсовета.В горсовете напомнили, что право на участие в конкурсе имеют граждане России с 21 года. В рамках конкурса каждый претендент должен будет продемонстрировать свои профессиональные навыки и знания, а также показать понимание законодательства, регулирующего работу органов местного самоуправления.Кроме того, каждый кандидат представит свою программу действий, которая должна включать анализ актуальных проблем развития Улан-Удэ, а также план предстоящей работы на посту мэра и предложения по совершенствованию деятельности городской администрации.Как уже сообщал «Номер один», прием документов от кандидатов продлится до 25 октября. 7 ноября состоится сам конкурс, претендентов будет оценивать комиссия из 10 человек, делегированных главой Бурятии и горсоветом Улан-Удэ. Затем депутаты горсовета на сессии тайным голосованием выберут мэра из прошедших конкурсный отбор кандидатов.Фото: горсовет Улан-Удэ