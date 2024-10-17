В Улан-Удэнском горсовете проходит школа молодого депутата

Около пяти лет назад стартовал проект «Школа молодого депутата». Он направлен на эффективную организацию законотворческой деятельности депутатов для результативного осуществления ими своих полномочий.

В рамках освещения финансово-экономического направления, были приглашены разные спикеры – руководители финансово-экономических блоков структурных подразделений администрации города, представители контрольно-счетной палаты, а также представители Правительства Республики Бурятия.

Первой выступила главный специалист экспертного отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия Людмила Голунева с докладом на тему по исполнению обязанности предоставлению сведений о доходах и расходах. Она напомнила депутатам, что заполнение декларации о доходах, достоверность и полнота сведений, вносимых при заполнении, является их ответственностью. В ходе проведения проверок выясняется, что основной причиной недостоверности информации – это невнимательность и заполнение без документов. На что, эксперт акцентировала свое внимание в своем докладе.

Заместитель мэра – председатель Комитета по финансам Татьяна Базякина ознакомила новых членов Горсовета с основным финансовым документом, как бюджет. Отметила, что бюджетный процесс – это комплекс действий, включающий составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета. И на уровне города регулируется положением, которое утверждается решением улан-удэнского совета депутатов. В докладе рассказала путь бюджета от проекта до исполнения, о сроках, направлениях и источниках его формирования.

Следом выступила начальник Управления по муниципальным закупкам Майя Ванчикова с кратким представлением о деятельности своего подразделения, о функциях организации процедур определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей конкурентными способами в электронном виде: аукционы, конкурсы и запросы котировок.

Особый интерес и депутатов вызвало выступление начальника управления планирования Комитета экономического развития и туризма Владислава Жербанова с темой «Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации до 2030 г.». Спикер отметил, что изначально была проведена подготовка мастер-плана в течение 2022 года, затем в марте 2023 г. его одобрил Президент РФ, по итогам вышли поручения и далее был разработан долгосрочный план комплексного развития Улан-Удэ. Также выступающий ознакомил депутатов по проектам, которые уже реализовываются и на каких стадиях развития находятся.

- На данный момент было запланировано 30 мероприятий на сумму 35 млрд. рублей, из них финансирование получили 22 мероприятия с обеспечением 25 млрд. рублей, - отметил начальник управления планирования Комитета экономического развития и туризма Владислав Жербанов.

Депутатами были заданы вопросы по программе чистый воздух, про доходную часть реализации мастер-плана, про строительство трамвайных путей, про строительство путепроводов в переезде «Почтовый».

И завершила заседание в рамках проекта «Школа молодого депутата» председатель Контрольно-счетной палаты Лариса Убеева, которая пришла с четырьмя аудиторами, курирующие разные направления. Ознакомила депутатов основными аспектами деятельности и итогами своей работы.

- Мы все пришли из разных сфер деятельности, поэтому нам необходимо знать основные принципы работы всей системы. И благодаря организации этой школы, у нас появляется понимание всех процессов. В целом есть моменты, в которых нужно разбираться глубже и скорее всего это будет происходить на практике в непосредственной работы. Я очень благодарен, что есть такой проект, - поделился депутат горсовета Чингис Болотов.

Татьяна Жамсуева, «Номер один».

Фото от пресс-службы Горсовета