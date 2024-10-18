Политика и власть 18.10.2024 в 12:35

Жителей Бурятии предупреждают о новой схеме кражи аккаунтов Telegram

Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии предупреждают о новой схеме кражи аккаунтов Telegram

Жителей Бурятии предупреждают о новой схеме кражи аккаунтов Telegram. Мошенники разработали новую схему обмана граждан, позволяющую обходить двухфакторную аутентификацию. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency.

Сначала пользователю сообщают о якобы поступившей заявке на удаление его аккаунта в Telegram, затем предлагают пройти верификацию и прислать код из смс-сообщения для ее отмены.

- Излишне доверчивым гражданам мошенники отправляют ссылку на фейковый сайт Telegram или Госуслуг. При введении кода пользователем на таком сайте мошенники сразу получают доступ к его аккаунту в банке или на сайте «Госуслуг». Всё это чревато потерей денежных средств. Если пользователи не отправляют заявки сами, то удалить их аккаунт невозможно, - говорят эксперты.

Пользователям стоит помнить, что если сами они никаких заявок не отправляли, то и удалить их аккаунт нельзя. Но, к сожалению, многие из них верят этой информации. Именно такая реакция и нужна злоумышленникам. 

Чтобы пресечь обман, эксперт советует обязательно перепроверять лично сообщения от службы поддержки и никому не предоставлять смс-коды.

- А если вы вводите их на сайте, убедитесь, что он не поддельный, - сказал Юрий Бастрыкин.

 

Фото: loon.site

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