Политика и власть 22.10.2024 в 11:04

Юлия Жамбалова пошла на третий срок

Глава республики не против, чтобы она осталась Уполномоченным по правам человека
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Текст: Андрей Константинов
Юлия Жамбалова пошла на третий срок
Юлия Жамбалова, вероятно, будет занимать должность Уполномоченного по правам человека в Бурятии еще пять лет. Её кандидатуру на новый срок полномочий предложил глава республики Алексей Цыденов. Она уже согласована Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Теперь кандидатуру Юлии Жамбаловой предстоит утвердить депутатам Народного Хурала. Ожидается, что это случится на ближайшей сессии.

Напомним, Юлия Жамбалова в 2008 году была избрана в горсовет Улан-Удэ, а в 2013 году стала депутатом Народного Хурала. В ноябре 2014 года её назначили на должность Уполномоченного по правам человека в Бурятии, а в ноябре 2019 года переназначили на второй срок.

Фото: «Номер один»

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