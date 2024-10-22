Юлия Жамбалова пошла на третий срок

Юлия Жамбалова, вероятно, будет занимать должность Уполномоченного по правам человека в Бурятии еще пять лет. Её кандидатуру на новый срок полномочий предложил глава республики Алексей Цыденов. Она уже согласована Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.Теперь кандидатуру Юлии Жамбаловой предстоит утвердить депутатам Народного Хурала. Ожидается, что это случится на ближайшей сессии.Напомним, Юлия Жамбалова в 2008 году была избрана в горсовет Улан-Удэ, а в 2013 году стала депутатом Народного Хурала. В ноябре 2014 года её назначили на должность Уполномоченного по правам человека в Бурятии, а в ноябре 2019 года переназначили на второй срок.Фото: «Номер один»