Хурал озабочен дровяным кризисом в Бурятии

Ситуация с ценами на дрова становится в Бурятии все хуже. Скорость, с которой дорожает кубометр дров, шокирует граждан, а также муниципальные власти. Такого, как сейчас, не было в республике никогда.В конце сентября в Народный Хурал поступило обращение Совета депутатов городского поселения «поселок Усть-Баргузин». Муниципалы подняли вопрос обеспечения населения дровами. Поселение находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, на которую наложены серьезные экологические ограничения (в т. ч. в отношении древесины).«Население требует сход», - было отмечено в обращении, подписанном Светланой Беловой, председателем Совета депутатов.И это не единственная территория, где граждане бьют тревогу из-за скачка цен на дрова. К примеру, в Улан-Удэ динамика этих цен давно не просто беспокоит жителей частного сектора, а вынуждает отказываться от топки печей дровами в пользу угля или электроотопления. Первое привело к ухудшению качества воздуха, а второе к перегрузке электросетей и авариям.В стенах Народного Хурала прошло рабочее совещание. Совещание вел Иннокентий Вахрамеев, председатель комитета Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии.«В 2023 году сообщалось, что местные лесхозы прекратили выдачу гражданам разрешений для заготовки дров для собственных нужд. В качестве альтернативы гражданам предлагается собирать валежник и покупать древесину у коммерческих организаций», - выступил Иннокентий Вахрамеев.Он напомнил, что вопрос о дровах и ценах на них неоднократно поднимался депутатами Народного Хурала.Светлана Белова рассказала собравшимся о том, куда шли обращения и отметила, что еще летом они указывали, что 80 процентов населения к отопительному сезону 2024-2025 гг. не готовы. У кого есть транспорт, хоть как-то заготавливают валежник, а у кого нет - покупают дрова у предпринимателей. «Из-за ограничений вся заготовка ведется в 100-120 километрах. А то и в 200 километрах от Усть-Баргузина», - поделилась она.Долгое время поселок был мощным деревообрабатывающим центром Бурятии. Работало множество пилорам, было множество отходов, которыми топили печки.«Предприниматели даже упрашивали - возьмите, пожалуйста. И к такому шоковому периоду нынешнего лета никто не был готов. Население сейчас приобретает «куб» дров, самое минимальное, по три тысячи», - рассказала председатель Совета депутатовЕсть, конечно, льготные категории, получающие компенсацию. Но как быть остальным? «Пенсия 14 тысяч. Как выживать? И таких людей у нас тоже много», - привели пример участникам совещания. Перейти всем усть-баргузинцам на электроотопление не получится - слабые электросети. Прозвучало предложение, чтобы субсидировали все население или предпринимателей, которые потом будут предоставлять всем дрова по льготному тарифу. Была высказана мысль о создании дровяного МУПа.Депутат Хурала от Кабанского района Альбина Ильина рассказала, как, представившись жительницей Выдрино (село на границе с Иркутской областью - прим.), позвонила предпринимателям, торгующим дровами, спросила цену. «Сегодня средняя стоимость одного кубометра у нас в районе 3900 рублей. Наименьший объем, который они могут привезти, 10 кубометров дров. И плюс доставка 10 «кубов» в Выдрино - 25 тысяч рублей», - описала она реалии жизни.Вопросы подняли представители Кабанского, Заиграевского и других районов.Проблемы, кстати, касаются не только физических лиц. Дорожающими дровами топятся магазины, пекарни и т. д. Депутат Хурала Долгор Норбоева напомнила, что в потребкооперации на дровах работают пекарни в Баргузинском, Прибайкальском, Еравнинском районах. «Себестоимость получается очень большая», - сказала она, отметив, что, если будет приниматься решение, то хотелось бы установить субсидирование и для таких пекарен.Антон Будунов, и. о. министра природных ресурсов Бурятии, на совещании напомнил о хронологии ужесточения экологического законодательства, которое очень сильно повлияло на жизнь районов около Байкала.«Это началось в 2019 году, когда по решению органов контрольно-надзорной деятельности в лесохозяйственных Регламентах лесничеств в Центральной экологической зоне была исключена возможность заготовки древесины. Дровяная древесина начала сокращаться», - сказал он.Был изменен Лесной кодекс страны. В 2019 году вступила в силу новая ст. 119 «Особо защитные участки леса». В 2022 году силовики стали писать письма, настаивать, что все леса в Центральной экологической зоне - это именно такие леса. В прошлом году в ходе ряда судов Фемида также постановила, что все эти леса, действительно, относятся к особо защитным лесам. Ужесточение шло этап за этапом.В прошлом году также был сделан расчет - сколько надо средств, чтобы всех жителей (без разницы, льготники или нет) Центральной экологической зоны обеспечить дровами, привезенными из-за пределов зоны. Вышло 1,5 млрд. рублей. Обращение с этой цифрой было направлено в федеральные органы власти, где поныне рассматривается.«Только в этом году на федеральном уровне внесен законопроект, который наделяет наши лесхозы возможностью заготовки древесины и последующей ее продажей», - выступил и. о. министра.Депутат Петр Мордовской, председатель комитета Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы заявил, что древесина в республике есть, но надо скорректировать федеральные подзаконные акты. Например, в отношении горельников, которые становятся рассадниками вредителей и болезней. Депутат предложил подготовить обращение к председателю ГосДумы и федеральному министру природных ресурсов.Он также поддержал идею создания в районах Бурятии райтопов. Возможно, даже межрайонных.«В 2020 году был принят приказ министерства природных ресурсов России о правилах осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредителей в особо защитных участках лесах. Все леса погибшие, поврежденные должны быть срублены, измельчены на бруски 30-сантиметровые, ошкурены и оставлены на месте», - констатировал Антон Будунов.Работу с федеральными властями вести надо. Но одновременно надо стараться оптимизировать то, что можно оптимизировать на уровне республики. А такие моменты есть.Так, депутат Хурала Сергей Мезенин поднял такой вопрос - в лесах, отданных в аренду предпринимателям, местным жителям нельзя даже валежник собрать. В целом, он согласился, что надо или создавать райтопы или субсидировать население.Иннокентий Вахрамеев, говоря, что население Центральной экологической зоны попало в такую ситуация с дровами из-за федеральных ограничений, высказал мысль, что и субсидировать их должен федеральный бюджет.Улан-удэнцы тоже крайне недовольны ростом цен на дрова. Как сообщил Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ, потребность частного сектора города в дровах - более 400 тыс кубометров в год. В городе есть несколько площадок, отведенных для продажи дров.«На 18 октября 2024 года стоимость твердого топлива составляет в мессенджерах и на площадках города - минимальная 4 тыс., максимальная 5,4 тыс. рублей за кубометр», - доложил он.«Плечо» доставки дров в Улан-Удэ сейчас порой составляет 250 км. «С каждым годом объемы заготовки древесины снижаются. С необходимыми городу объемами могут начаться в ближайшие годы проблемы. Себестоимость кубометра дров продолжает расти - в среднем по году от 1 тыс. до 1,3 тыс рублей», - сказал Юрий Ткачев.Совещание длилось более двух часов, что лишний раз подчеркнуло остроту проблемы.Баир Гармаев, заместитель председателя Народного Хурала, подводя итоги, указал, что у него сложилось впечатление, что не все муниципалитеты знают точно, сколько жителей проживают у них зимой. Особенно в курортной зоне. И не очень ясно, сколько дров нужно. «Здесь надо дорабатывать», - сказал он.Баир Гармаев заявил о необходимости создать «рабочую группу» совместно с правительством, включить в нее глав всех районов, наиболее проблемных поселков, и других заинтересованных лиц. Особенно внимания требует вопрос дров для социально незащищенных групп населения.«Отрабатывать надо по каждому лесхозу. Где что конкретно есть. Эти данные должны давать, все должно быть открыто. В онлайн нужно выйти. На таком-то расстоянии столько-то можно заготовить. Или тысяча «кубов» валежника - 20 километров от населенного пункта. Чтобы те, кто может, воспользовался. Надо дальше продолжать работать», - подытожил Баир Гармаев.Фото: «Номер один»