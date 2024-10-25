На пост мэра Улан-Удэ появился уже пятый претендент

24 октября на конкурс по избранию мэра Улан-Удэ подал документы уже пятый претендент. Как сообщили в пресс-службе горсовета, это предприниматель Константин Бурцев.Напомним, ранее документы на конкурс по избранию мэра города подали действующий градоначальник Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала от «Новых людей» Максим Бувалин, бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов и начальник Управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов.Прием документов продлится до 25 октября включительно. Сам конкурс состоится 7 ноября.Фото: пресс-служба горсовета