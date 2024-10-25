Съевший шаурму житель Улан-Удэ подхватил сальмонеллез

По материалам Роспотребнадзора в Бурятии суд приостановил деятельность павильона быстрого питания «Кебаб Хаус». Один из жителей города, купив там шаурму, заработал себе сальмонеллез.

- Обращение мужчины о случае сальмонеллеза, связанного с употреблением шаурмы в павильоне быстрого питания «Кебаб Хаус», расположенного по ул. Сахьяновой, дом 11а/1 поступило в адрес Управления Роспотребнадзора республики. Была проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с органами местной прокуратуры, в ходе которой в павильоне были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу для здоровья потребителей, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что при работе с использованием сырья в павильоне отсутствовало цеховое деление, хранение пищевых продуктов, используемых для изготовления шаурмы, осуществлялось совместно с продукцией для личного пользования и пищевыми отходами,

а на мясо птицы и овощи отсутствовали документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

- Также у персонала отсутствовали медкнижки со сведениями о прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, некачественно проводилась уборка и дезинфекция помещений и еще многие другие нарушения, - добавили в ведомстве.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Деятельность павильона быстрого питания «Кебаб Хаус» приостановлена на 30 суток.

Фото: loon.site