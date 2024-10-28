Глава Бурятии представил правительству нового и.о. зампреда Сухорукова

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал Указ о назначении Вячеслава Сухорукова исполняющим обязанности заместителя председателя Правительства республики. Ранее Вячеслав Сухоруков занимал пост руководителя следственного управления Следственного комитета России по Бурятии и ушел в отставку с 3 октября этого года.

Далее кандидатура на замещение должности зампреда правительства РБ будет вынесена на согласование депутатов Народного Хурала на ближайшую сессию республиканского парламента. Очередная восьмая сессия состоится 18 ноября 2024 года в 09.00. Распоряжение об этом подписал председатель Народного Хурала республики Бурятия Владимир Павлов.

- Вячеслав Викторович, сегодня подписал Указ о назначении вас в должности исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Бурятии. Вячеслав Викторович, рады приветствовать вас в новой должности. Прошу с сегодняшнего дня начать активно включаться в работу. В ближайшее время также проведем перераспределение обязанностей между зампредами, - сказал Алексей Цыденов в понедельник, 28 октября в ходе планерного совещания.

Справочно:

Вячеслав Викторович Сухоруков родился 23 ноября 1965 года в городе Улан-Удэ. В 1987 году окончил юридический факультет Иркутского Государственного Университета. К службе в органах прокуратуры приступил после получения диплома в должности следователя.

Продолжил службу старшим следователем и заместителем прокурора Железнодорожного района города Улан-Удэ. Так же, являлся начальником отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Бурятия.

С 1998 года в течении девяти лет, Вячеслав Сухоруков служил на посту прокурора Советского района города Улан-Удэ Республики Бурятия. 7 сентября 2007 года возглавил следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия.

На должность руководителя Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте Следственного комитета России, Вячеслав Викторович назначен 3 октября 2017 года.

Указом Президента России от 4 ноября 2019 года, генерал-майора юстиции Сухоруков Вячеслав Викторович назначен руководителем Следственного управления СК РФ по Республике Бурятия. 3 октября 2024 года Указом Президента РФ освобождён от занимаемой должности.

Отмечен государственными наградами и знаками отличия, в числе которых нагрудный знак «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации». Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия».

Фото: Номер один