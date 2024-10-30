Мэр Улан-Удэ: «Нужно вернуть горожан в город»

- Наш город состоит из 52 поселков, полутора десятков микрорайонов и кварталов, 102 дачных СНТ и ДНТ. А что такое дачи? Какими они были раньше, в 70 - 80-х годах? Лампочка и чайник. Поэтому в этих районах ставили небольшую трансформаторную подстанцию, на столбах вешали провода тонкого сечения. А теперь на дачах разрешили жить и строиться. Там и телевизор, и компьютер, и холодильник, и морозильник, и стиральная машинка, и где-то уже электроотопление. Кроме того, там же магазины, хлебопекарни маленькие, общепит, СТО и мастерские, в которых где-то кузовные работы, где-то сварочные и так далее. Совершенно другое потребление электроэнергии. И наша инфраструктура уже не выдерживает таких нагрузок, а кроме того, она обветшала. Как результат этого отключения аварии и проблемы с пожарной безопасностью.





И здесь уже есть прорыв – в мастер-план развития Улан-Удэ включили работы по обновлению электросетей и оборудования. В городе будут появляться новые подстанции, провода и опоры. Добиться этого было нелегко.

- У нас город сформирован так, что практически 70% территории занимает частный сектор. Это значит «рыхлый» город, то есть расстроен широко и далеко. И, чтобы добраться с окраин или из спальных районов в центр города, люди вынуждены использовать свой частный транспорт. Не секрет, что в некоторых семьях есть одна-две машины. Те улицы, которые у нас существовали изначально, такого большого количества машин выдержать не могут, - подчеркивает мэр.





- Инженерные сети на тот момент (пять лет назад. – Прим. ред.) пришли в упадок. Мы разрывали яму, доставали трубы, и они в руках рассыпались. Бетон в коллекторах поднимаешь, и он сыпется, как песок. То, что было проложено в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого столетия, это уже труха. Еще буквально немного, и последствия были бы необратимы. За пять лет мы заменили все тепломагистрали в городе. Сейчас работаем по водоснабжению, канализации, электроснабжению, - подчеркивает мэр города.





Что происходит в центре Улан-Удэ и как справиться с пробками? Куда будет расти и расширяться город в ближайшем будущем? На эти и другие вопросы мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ответил в большом интервью телеканалу «Тивиком».Главная тема, которая сегодня горячо обсуждается, это обновление центра Улан-Удэ. Уже началась большая перестройка центра, которой столица Бурятии не видела уже сотню лет.- Центр должен быть лицом города, - говорил Игорь Шутенков в своем интервью. - У нас за 100 лет развивались окраины, кварталы, микрорайоны. При этом центр города, построенный более 100 лет назад, остался в том же состоянии. Теперь здесь будет современное жилье. Мы планируем построить там 190 тыс. квадратных метров жилья. Уже сейчас строится школа на 760 мест.Идет строительство современных зданий Национального музея и театра «Байкал». А вместе с новыми жилыми кварталами образуется новый облик центра города. Причем благодаря большому строительству столица Бурятии наконец обретет новую набережную.- То, что мы называем набережной, это на самом деле гидротехническое сооружение. Это дамба города Улан-Удэ, защищающая горожан от рек Уды и Селенги. И вот, реализуя комплексную застройку центра, мы в том числе займемся набережной. Здесь все будет открыто, не будет никаких заборов. Это будет прогулочная зона.При этом многие высказывают опасения по поводу сохранения архитектурных памятников и остального культурного наследия. Знаменитые деревянные кружева – это историческая ценность, которую нужно сохранить. И городские власти с этим полностью согласны.- В центре города есть объекты культурного наследия. Но большая часть центра города это не деревянные кружева. Это старые, разваливающиеся дома, в которых нет ни воды, ни отопления. Есть на улице туалет и место, куда выливают использованную воду. Но разве можно в центре города так жить? Инвестор, который зашел сюда строить жилье, взял на себя обязательства по договору, который подписан правительством республики и городом. Согласно им, «ПИК Байкал» отреставрирует объекты культурного наследия. Он проведет расселение, реставрацию и передаст нам обратно уже готовые дома. Официально признанные объекты культурного наследия остаются на своих местах. Они органично впишутся в новый центр города.Еще один вопрос, который прозвучал в интервью, касался чистого воздуха. Зима близко, уже начинают дымить печи частного сектора. Чтобы минимизировать эти выбросы, нужно переводить дома на электроотопление. Для этого нужно менять электросети, ведь старые просто не выдержат нагрузки.- Надо было всеми заинтересованными сторонами в один кулак собраться и начинать решать проблему. Обосновать это решение перед федеральным бюджетом, потому что деньги немаленькие. Разработать проектную документацию, войти в программу, защититься. Госпрограммы в правительстве России не резиновые. Там конкуренция. Мы пытаемся попасть в эту программу наравне с остальными 80 субъектами Российской Федерации.Помогли лоббистские возможности, настойчивость и контроль главы Бурятии. Который, по словам Игоря Шутенкова, заставил все правительство Бурятии работать в Москве, добиваясь включения Бурятии во всевозможные федеральные программы. Так было и с чистым воздухом.- Замена электросетей и оборудования в Улан-Удэ и дальнейший переход частного сектора на электроотопление решают сразу несколько задач. Это обновит систему электроснабжения, за которой следует энергетическая безопасность и чистый воздух в городе, - говорит мэр Улан-Удэ.К слову об энергетической безопасности: мэр столицы прокомментировал и конфликт с ТГК-14, которая в последнее время получает массу нареканий и со стороны жителей, и со стороны властей.- К сожалению, ТГК-14 проводит такие мероприятия, которые на результативность работ по благоустройству города повлияли негативно. И это не просто спорный момент, а действительно конфликтная ситуация. И мы готовы конфликтовать, пока не добьемся своего: своевременных и правильных работ от ТГК-14. Этот год был показательный, уроки извлекаем. Я уже дал поручение, чтобы ордеры на земляные работы выдавали только в том случае, если материалы есть уже на складе. Есть материал на складе — значит, ты раскопаешь, быстро сделаешь и восстановишь.Пробки - еще одна головная боль улан-удэнцев. Впрочем, и здесь есть свет в конце тоннеля.Чтобы изменить ситуацию, власти расширяют дороги, меняют схемы движения, ставят светофоры. Поможет в борьбе с пробками и строящийся третий мост, а с ним и ряд путепроводов, включая Читинский и Стеклозаводской переезды.- Кроме того, детсады и школы в отдаленных микрорайонах мы строили еще для того, чтобы детишки с родителями как можно меньше времени проводили в дорогах. Ведь если нет школы в микрорайоне, значит, едут в центр по самым оживленным магистралям на учебу и обратно. Решали проблемы одновременно третьей смены и нехватки мест в детсадах, чтобы разгрузить дороги, - говорит Игорь Шутенков.Но и, конечно, в любом правильно организованном городе должен хорошо работать общественный транспорт. Над этим власти тоже работают: за пять лет удалось купить сотни автобусов и десятки трамваев.Если же подводить итоги работы за последние пять лет, то результаты видны невооруженным глазом. Это 129 километров новых городских дорог, новые тепломагистрали, детсады, школы.Решены проблемы третьей смены в школах и огромных очередей в детские сады.- За пять лет мы построили 9 новых школ и 22 детских сада. Проблемы решили, - говорил мэр. - Без решения этих сложных, острых социальных проблем было бы невозможно говорить про развитие Улан-Удэ. И еще мы создали прочный фундамент для последующих поколений по этим направлениям.Но главное, чего удалось добиться за пятилетку, по мнению Игоря Шутенкова, это взаимопонимание.- За пять лет город не построить, но можно сделать другое. Не секрет, что еще пять лет назад правительство Бурятии и Народный Хурал не жили в мире и дружбе с администрацией города Улан-Удэ и горсоветом, честно говоря. Были по разные стороны барьера. Свою задачу я видел в том, чтобы изменить эту ситуацию и объединить усилия для развития города. И, считаю, нам это удалось. Как результат - за эти пять лет общими усилиями мы решили несколько фундаментальных задач. Решили проблемы, которые на протяжении десятилетий мешали жить людям и развиваться городу.Куда же будет развиваться город, в каких направлениях?- Еще в советские времена было принято решение, что город развивается в юго-восточном и юго-западном направлениях. Это правильное решение. Мы не отходили от существующих планов. Для этого туда проложена транспортная и инженерная инфраструктура. Включая ТЭЦ-2, которая достроится и будет работать круглогодично как полноценная теплоэнергостанция, - говорил Игорь Шутенков.При этом стратегия городской власти - не расширение столицы, но работа над развитием Улан-Удэ внутри.- Основная наша задача все-таки - возвращать горожан в город. То есть не строить окраины до бесконечности, не расползаться вширь. Чем больше мы идем вширь, тем больше затрат на содержание. Надо строить туда дороги, проводить сети, запускать общественный транспорт, людей вывозить оттуда к городской экономике в ежедневном режиме. При этом в черте города много старых одно- и двухэтажных домов. Есть хорошая развитая инфраструктура, автобусные маршруты и трамвайные линии, где уже создана экономика, где люди могут и жить, и отдыхать, и работать. Надо заполнять это городское пространство современными объектами вместо физически устаревших зданий и территорий, - считает мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Фото: администрация Улан-Удэ