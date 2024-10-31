В Улан-Удэ все пять кандидатов на пост мэра допущены к конкурсу

В Улан-Удэ состоялось заседание комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. По итогам обсуждения все пять конкурсантов допущены к участию в конкурсе, сообщили в пресс-службе горсовета.Финальный этап конкурса состоится 7 ноября. Кандидатам предстоит представить свои программы развития города, пройти тестирование и собеседование с конкурсной комиссией. Затем победителей конкурса выдвинут на утверждение депутатов горсовета на ближайшей сессии.Напомним, документы на конкурс подали действующий мэр Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала Максим Бувалин, бывший замглавы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов, начальник Управления капстроительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов и предприниматель Константин Бурцев.Фото: горсовет Улан-Удэ