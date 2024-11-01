Мэр Улан-Удэ встретился с китайской делегацией

- Перед визитом в Улан-Удэ мы изучили ваш город и поняли, что у нас есть много общего. Поэтому мы надеемся, что эта встреча станет началом отношений не только между нашими правительствами, но и между народами, - сказал Чэнь Чун.







Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел встречу с делегацией из китайского города Чжанцзякоу, возглавляемую начальником секретариата, заместителем председателя рабочего комитета по иностранным делам горкома КПК г-ном Чэнь Чун. В ходе переговоров стороны подписали протокол о намерениях по развитию сотрудничества между городами.- Несколько дней назад у нас в городе проходило восьмое совещание глав туристских администраций России, Китая и Монголии. Вместе мы активно работаем над расширением туристических маршрутов между нашими государствами. У нас с вами огромный потенциал сотрудничества в различных сферах, - сказал в ходе встречи Игорь Шутенков.Протокол закрепляет партнерские отношения между городами в областях экономики, культуры, спорта и туризма, а также создает условия для побратимских отношений в будущем.В завершении встречи обе стороны обменялись сувенирами и сделали памятное фото.Фото: мэрия Улан-Удэ