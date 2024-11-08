Политика и власть 08.11.2024 в 10:22

Курсанты программы «Муравьев-Амурский 2030» пройдут обучение и стажировку в Китае

Полноценный международный модуль в рамках программы реализуется впервые
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Текст: Иван Иванов
Курсанты программы «Муравьев-Амурский 2030» пройдут обучение и стажировку в Китае
На программе подготовки кадров для Дальнего Востока «Муравьев-Амурский 2030» впервые стартует международный модуль. Будущие госслужащие пройдут обучение и стажировку в Китайской Народной Республике.

- Работа на Дальнем Востоке - пример мудрого взросления. Здесь молодой человек может получить очень много профессионального опыта, сконцентрированно столкнувшись на земле с реальными проблемами. Важно передать ребятам дух терпеливого служения, который иногда займет больше времени, душевных и физических сил, чем ты думаешь на старте. Позволит стать более сильным служащим, принести больше пользы людям. На этом мы делаем акцент. И в этом я вижу особую ценность китайского модуля программы «Муравьев-Амурский 2030». Китайская модель вызревания госслужащего подразумевает очень глубокое погружение. У всех видных китайских госслужащих гордо первой строчкой в резюме всегда стоит маленькая деревня, самый удаленный уезд, самый трудный регион, - анонсировал старт международного модуля глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Полноценный международный модуль в рамках программы «Муравьев-Амурский 2030» реализуется впервые. Партнеры - МШУ Сколоково и Институт Стран Азии и Африки МГУ. Модуль в Китайской Народной Республики поделен на 3 части. Первая - лекции экспертов из Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, сотрудников ведущих китайских компаний и ключевых государственных институтов. Вторая - посещение более 8 компаний-лидеров отраслей, где курсанты ознакомятся с их моделью управления, технологическими решениями и стратегией развития. Культурный блок предусматривает знакомство с зонами урбанистического и технологического развития, площадками для эффективного взаимодействия с гражданами страны и предоставления им госуслуг.

Напомним, в Бурятии трудится несколько выпускников программы «Муравьев-Амурский». Илья Михалев назначен руководителем бурятского отделения госфонда «Защитники Отечества». Иван Савчук из Ямало-Ненецкого округа, работавший последний год в Москве, переехал в Бурятию по приглашению главы республики. Сейчас он работает руководителем проектов Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов МСП и развития промышленности РБ. Также программу окончили начальник отдела обучения проектному управлению и оценки ключевых показателей эффективности Комитета по проектному управлению администрации главы и правительства республики Тимур Гомбоев, заместитель руководителя в ФКУ Управление федеральных дорог «Южный Байкал» Зорикто Ленхобоев и другие.

Программа «Муравьев-Амурский 2030» третий год реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке Школы управления Сколково и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Целью программы является подготовка управленческой команды госслужащих для работы на Дальнем Востоке. Она учитывает специфику дальневосточных регионов и требований к профессиональным компетенциям. Курсанты получают знания и навыки в области государственного управления, отраслевую экспертизу. Под наставничеством руководителей Минвосторазвития, глав регионов и их команд занимаются прикладными проектами развития. 14 уже частично внедрены, еще 7 в третьем потоке.

Действует принцип целевого распределения: пройдя год обучения, выпускники на два года переезжают работать в регионы Дальнего Востока. Всего на трёх потоках обучились и обучаются 150 человек. 63 выпускника уже заступили на службу. Они занимают должности министров, замминистров, советников губернаторов, начальников управлений, заместителей глав муниципалитетов. А также возглавляют региональные институты развития и проектные офисы дальневосточного трека «Приоритет 2030» в ведущих вузах.

На программу примерно поровну приходят сами дальневосточники и приезжают молодые люди из других регионов России, кому интересен Дальний Восток. Многие переехали в ДФО с семьями.

Подробности - на сайте программы «Муравьев-Амурский 2030».

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