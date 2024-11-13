Политика и власть 13.11.2024 в 16:51

Игорь Шутенков: Мы задали интенсивную стратегию развития Улан-Удэ

Градоначальник представил программу развития столицы Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
Игорь Шутенков: Мы задали интенсивную стратегию развития Улан-Удэ
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сегодня на сессии горсовета Улан-Удэ Игорь Шутенков был избран мэром на второй срок. В своем выступлении он представил программу развития столицы Бурятии, отметив основные вопросы, которые предстоит решить в ближайшие годы. В частности, речь шла о градостроительной политике.

- Правильный вектор развития города позволит задействовать весь наш потенциал, - подчеркнул Игорь Шутенков.

Главный вызов предстоящей пятилетки для команды города - долгосрочный план комплексного развития Улан-Удэнской агломерации (мастер-план), который одобрен президентом России Владимиром Путиным.

- Мы задали интенсивную стратегию развития Улан-Удэ. Сейчас 70 процентов застройки города занято ИЖС, в которых проживает всего 30 процентов жителей. Будем замещать частную застройку на микрорайоны МКД. Разумеется, с учетом мнения горожан. Это - наша градостроительная стратегия, - сказал мэр.

В мастер-план вошли 30 мероприятий на общую сумму 277 млрд рублей. Реновация центра города - историческое событие: 35 гектаров земли идет под развитие Улан-Удэ с полным обновлением инженерных сетей. Здесь будет построено 200 тысяч квадратов жилья, нацмузей, театр «Байкал», кампус, школа, поликлиника, детсады. Всего же по Улан-Удэ в разных частях города определены границы 14 территорий комплексного развития и на них запланировано построить 1,8 млн квадратных метров современного жилья.
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