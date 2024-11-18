На прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов и большая делегация из республики побывали в Мьянме – государстве Юго-Восточной Азии. У властей региона уже были связи с правительством этой республики, члены которого приезжали в Бурятию. Но теперь отношения между Мьянмой и Бурятией вышли на новый уровень.

Значимая веха

Приглашение посетить Мьянму Бурятия получила еще в 2022 году. Тогда председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр Мин Аун Хлайн был с визитом в нашей республике, которая произвела на него хорошее впечатление.

Ответный визит случился на прошлой неделе. В первый день, 13 ноября, в дружественное государство прибыли не только члены правительства республики, но и представители бизнеса.

«Мы с первых шагов от самолета почувствовали атмосферу настоящей дружбы и теплой встречи. Большая команда правительства встречала нас. Это только подчеркивает близость наших народов, дружбу наших стран и то, как вместе мы идем вперед. Я имел честь два раза встречать у нас в Улан-Удэ его превосходительство господина Мин Аун Хлайна. Мы уверены, что этот визит станет толчком реализации конкретных совместных проектов. Россия и Мьянма - настоящие друзья», - сказал Алексей Цыденов.

О том, что этот визит по-настоящему важен для развития отношений между двумя странами, сказал и премьер-министр региона Янгон г-н Соу Тейном, который приветствовал нашу делегацию.

«Нынешний визит является значимой вехой в истории отношений между нашими двумя странами. Верю, что сотрудничество и взаимопонимание будут и дальше улучшаться. Взаимные визиты высокопоставленных представителей двух стран будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнерства между Мьянмой и Россией. Кроме того, эти визиты, несомненно, станут способствовать развитию сотрудничества между двумя странами», - сказал г-н Соу Тейном.

Не с пустыми руками

В столице Мьянмы городе Нейпьидо прошли переговоры между правительством страны и делегацией из Бурятии. В них участвовал весь кабинет министров Мьянмы.

Генерал, вице-премьер, министр транспорта и коммуникаций Мья Тун У, открывая встречу, напомнил, что в феврале этого года дипломатическим отношениям между Мьянмой и Россией исполнилось 76 лет.

«Мы успешно сохранили теплые отношения между нашими странами. Мы проводили взаимные визиты наших лидеров. Имеем возможность улучшить сотрудничество в секторе здравоохранения и образования. Мы смогли установить прямой рейс из Мандалая в Новосибирск. Смогли установить безвизовый режим. Мы надеемся, что российские туристы будут чаще приезжать сюда, в Мьянму», - отметил вице-премьер Мья Тун У.

Он также отметил и другие достигнутые успехи в российско-мьянманских отношениях. Идет процесс подключения платежной системы «Мир», растут инвестиции.

«Нам приятно находиться здесь по приглашению председателя правительства. Мы уже многое увидели в Республике Мьянма. Я уверен, что по итогам нашего визита будут реализованы конкретные мероприятия. Бизнес-миссию представляют компании, которые готовы развивать производство непосредственно в Мьянме», - сказал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии представил пакет предложений, с которым приехала Бурятия в Мьянму. Иностранных партнеров заинтересовали технологии в сфере здравоохранения - разработки «Рапид Био», «Шэнэскин». Для министерства сельского хозяйства Мьянмы прошла презентация технологий «Байкал ЭМ-1» в части увеличения урожайности, профилактики болезней животных.

Министр туризма внесла конкретные предложения по расширению туристического обмена. Глава Бурятии предложил провести совместное совещание с участием крупных российских туроператоров, а также предложил рассмотреть возможность запуска чартерных рейсов.

Отдельный разговор состоялся с бурятскими недропользователями. Обсуждали добычу полезных ископаемых, а также поставку подсанкционных товаров для бурятской промышленности.

Туристические перспективы

Одним из ключевых моментов визита стала встреча с председателем государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аун Хлайном.

«Я побывал в России шесть раз. В том числе два раза – в Бурятии. Но не только я, также наш основатель Буддийской академии Ситагу Саядо Досточтимый Ашин Ньяниссара тоже. Россия для Мьянмы - настоящий друг, настоящий партнер. Мы близки, потому что мы - азиатские страны. У нас есть большой потенциал для сотрудничества. Мьянма готова взаимодействовать в любых вопросах. Уверен, в результате сегодняшней встречи теплые отношения между нашими странами ускорятся и улучшатся. Всегда рады видеть вас в нашей стране», – заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Основными темами для обсуждения стали сотрудничество в сфере экспорта продукции сельского хозяйства, промышленности, полезных ископаемых, биологических ресурсов, взаимодействие в рамках обмена технологиями, образование молодежи, распространение буддийского учения и развитие двустороннего туризма.

«Мы обсудили практические вопросы нашего сотрудничества. Вопрос поставки сырья для высокотехнологической продукции, которая производится у нас, в Бурятии. Вопрос поставки наших вертолетов в Мьянму. Видим перспективы, хорошие перспективы. Плюс обсудили вопрос производства в Мьянме препаратов, которые разработали у нас в республике: препараты «Байкал ЭМ-1», экспресс-тестов. Договорились в том числе об обмене студентами по взаимодействию по линии нашей Буддийской сангхи. Нужно отметить в первую очередь очень близкие и дружественные отношения между Россией и Мьянмой. Мы видим, что народ Мьянмы по-настоящему дружественный для нас. Будем прилагать усилия, чтобы мы двигались в этом направлении», – отметил глава Бурятии по итогу встречи.

Также Алексей Цыденов отметил, что в Мьянме очень хорошие пляжи, про которые жители России мало знают.

«Больше побережья, больше свободного моря, ниже цены, меньше народу. Достаточно высокая привлекательность не только пляжного отдыха, но и очень много достопримечательностей, которые являются уникальными. Например, Шведагон – религиозный центр, которому практически 2,6 тыс. лет».

Дерево Бодхи

Но делегация из Бурятии не ограничилась лишь столицей Мьянмы. Так, в течение следующих дней состоялись встречи с премьер-министром региона Янгон г-ном Соу Тейном и губернатором провинции Ирравади г-ном Тин Маунг Вином, а также с основателем Буддийской академии Ситагу.

«Благодаря лидерам наших стран мы стали ближе дружить. Я уверенно могу сказать, что визит вашей делегации ускорит развитие отношений между Мьянмой и Россией и расширит взаимное сотрудничество. Мы поддерживаем друг друга в защите интересов наших стран, в противостоянии с западными странами», - заявил г-н Тин Маунг Вин.

Мьянма традиционно поддерживает российские приоритеты в ООН, солидарно голосует по проектам резолюций, относящихся к тематике Крыма, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Тин Маунг Вин отметил, что Мьянма для улучшения взаимопонимания между народами направляет в Россию студентов для получения образования. В период с 2004 года высшее образование в России получили в общей сложности более 7 тыс. мьянманцев.

В знак дружбы между Россией и Мьянмой глава Бурятии и посол РФ в Мьянме высадили дерево Бодхи в местности Чаун Та.

Буддизм и не только

Основатель Буддийской академии Ситагу Саядо Досточтимый Ашин Ньяниссара высоко оценил инициативу Бурятии по проведению Буддийского форума, который дважды прошел в Улан-Удэ. Он принимал в нем участие в 2024 году. Буддийский учитель предложил наладить сотрудничество между бирманскими и российскими буддийскими общинами. Саядо Ашин отметил, что у академии Ситагу в подмосковной Балашихе действует буддийский центр, а в Калужской области в этнографическом комплексе «Этномир» возведена пагода в бирманском стиле с позолоченным куполом.

Шэрээтэ лама (настоятель) Сартуул-Булагского дацана «Гэдээн Пунцоглинг» Джидинского района Республики Бурятия Баяржап Раднаев пригласил Саядо Ашина еще раз посетить Бурятию. А также предложил наладить сотрудничество между Академией Ситагу и Буддийской традиционной сангхой России.

Академия Ситагу основана Саядо Ашином Ньяниссарой в 1994 году для обучения самых талантливых буддийских монахов, является крупным интеллектуальным центром буддизма Тхеравады.

Досточтимый Ашин Ньяниссара рассказал о своей обширной деятельности, которая охватывает не только передачу буддийского учения, но и образовательную, и медицинскую, и инфраструктурную сферы. Известный учитель медитации и буддийский ученый создал пять буддийских университетов, где учатся 2000 студентов. В настоящее время входит в Совет мировых религиозных лидеров при Межконфессиональном институте Илии.

Таким образом, делегация из Бурятии во главе с Алексеем Цыденовым договорилась о сотрудничестве с Мьянмой практически по всем направлениям: от промышленности и здравоохранения, до образования и религии.

Нельзя не сказать и о том, что наши делегаты представляли не столько Бурятию, сколько всю Россию. Ведь сегодня, учитывая общемировую ситуацию, настоящие союзники на вес золота. Не зря чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Союз Мьянма Искандер Азизов отметил, что визит делегации Бурятии со всех точек зрения незауряден и отличается особой теплотой приема, поскольку близость духовно-культурных, цивилизационных традиций накладывает особый отпечаток на контакты между республикой и Мьянмой.



Фото: egov-buryatia.ru