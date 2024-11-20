Игорь Шутенков вступил в должность мэра Улан-Удэ

В присутствии главы Республики Бурятия А. С. Цыденова, членов правительства РБ, депутатов Народного Хурала, Улан-Удэнского городского Совета, почетных граждан города, общественности Игорь Шутенков принес присягу и поблагодарил за оказанное доверие.- Спасибо огромное за оказанное доверие вновь стать мэром Улан-Удэ. Я второй раз в своей жизни даю клятву служения нашему городу, нашим жителям. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Мы вместе с вами, с горожанами, с тосовцами, с общественниками, с ветеранами являемся мощной, надежной, работоспособной командой. Сделано немало, и впереди еще больше. Мы продолжим развивать наш любимый Улан-Удэ, делать его и комфортнее, и современнее, - сказал Игорь Шутенков.О том, что сделано за последние пять лет в столице Республики Бурятия, особо отметил глава региона Алексей Цыденов.- За прошедший период сделано многое – то, что не делалось десятилетиями. Новые трамваи поехали по отремонтированным путям, произошла замена всех магистральных тепловых путей, построены новые школы, детские сады и спортивные объекты. И это только малая часть проделанной работы. Впереди очень непростые задачи - реализация мастер-плана города, который одобрен президентом страны. Есть ответственность и перед жителями, и перед президентом за его реализацию. Делать надо в любых условиях. Я уверен, что мы вместе точно все сумеем сделать, - подчеркнул на инаугурации мэра Улан-Удэ Алексей Цыденов.Ранее, 13 ноября, депутаты Улан-Удэнского горсовета на сессии единогласно проголосовали за Игоря Шутенкова. Защищая свою программу развития Улан-Удэ, он выделил основные вопросы, которые предстоит решить в ближайшие годы. В частности, речь шла о благоустройстве городской среды.- Пять лет мы отработали, сделали хороший задел. Будем пользоваться тем фундаментом, который уже создали. И, конечно же, все будем делать ради наших жителей, ради наших горожан. Это и чистый воздух, и обновление электросетей, и создание своей собственной генерации, обновление транспорта, озеленение города - все, чтобы наши жители чувствовали себя комфортно, уютно, жили в современном городе, - сказал Игорь Шутенков.За пять лет в Улан-Удэ обновлено 244 дворовых и 11 общественных территорий, сделано 175 мероприятий по «Народному бюджету», когда горожане сами решили, что стоит реализовать в их микрорайонах: построить тротуары, спортивные площадки и т. д. Благоустроено 26 дворов по программе «1000 дворов Дальнего Востока», а это дворы нового формата, современные и многофункциональные. Оживлена площадь Советов: здесь сделана сезонная зона отдыха, изменена концепция и освещение новогодней елки.Впервые за много лет вопросы озеленения стали основой специальной муниципальной программы. За пять лет в Улан-Удэ высажено 100 тыс. саженцев и 400 крупных деревьев. Заработал муниципальный питомник.- «Зеленый город» - мое личное решение, которое придумано мной еще задолго до избрания мэром. С учетом накопленного опыта понимаем, что к высадкам зелени надо подходить системно. Поэтому уже принято решение о разработке комплексной схемы озеленения. Наша задача - проводить озеленение Улан-Удэ с научным подходом к высадкам и уходу. Город должен быть красивым, зеленым и гостеприимным, – отметил Игорь Шутенков.Постепенно в благоустройство столицы республики вплетаются социокультурные смыслы: арт-объект Жигжита Баясхаланова, графика Солбона Лыгденова, мурал Зорикто Доржиева.- Это наша идентичность, это то, что выделяет Улан-Удэ. Мы и дальше будем совершенствовать подходы к городской среде. Создадим прикладной центр компетенций с архитекторами и урбанистами. Наша цель – наполнить Улан-Удэ современными площадками для занятий спортом и отдыха горожан.В прошлом году долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации одобрил президент России. В него вошли 30 мероприятий на общую сумму 277 млрд рублей. Под реновацию центра Улан-Удэ пойдет 35 гектаров земли с полным обновлением инженерных сетей. А это 200 тыс. «квадратов» жилья, Нацмузей, театр «Байкал», кампус, школа, поликлиника, детсады. Это практически новый город.- Мы задали интенсивную стратегию развития Улан-Удэ. Сейчас 70% застройки города занято ИЖС, в которых проживает всего 30% жителей. Кроме того, уже неотделимы от города поселения наших соседей: Иволгинского, Заиграевского, Тарбагатайского районов. Будем замещать частную застройку на микрорайоны МКД. Разумеется, с учетом мнения горожан. Это наша градостроительная стратегия. Мы создаем столицу заново. Мы вернем городу город, – подчеркнул Игорь Шутенков.Задача администрации города на ближайшие пять лет - провести качественную реновацию центра и задать направление 14 территориям комплексного развития, границы которых на территории Улан-Удэ уже определены. А это более 1,8 млн квадратных метров современного жилья.- Я уверен в наших силах, я уверен в нашей команде. Мы будем идти вперед и делать все, чтобы каждый житель с гордостью мог говорить: я улан-удэнец, - сказал Игорь Шутенков на инаугурации.