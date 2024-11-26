Молодежная палата при горсовете Улан-Удэ ищет инициативных людей

Молодых горожан приглашают принять участие в конкурсе на формирование Молодежной палаты при горсовете Улан-Удэ. Будучи в Молодежной палате, улан-удэнцы смогут:

- разрабатывать и вносить предложения в органы местного самоуправления города по вопросам молодежной политики;

- участвовать в формировании правовой и политической культуры молодежи и оказывать поддержку гражданским инициативам.

Напомним, палата формируется на срок полномочий соответствующего созыва городского парламента на добровольной основе, численность – 30 человек. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно и постоянно проживающий на территории Улан-Удэ.

Документы на конкурс принимаются с 08 по 27 ноября 2024 года включительно аппаратом горсовета Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, кабинет № 100.



Подача документов – первый этап конкурса. После него формируется предварительный список кандидатов, которые прошли отбор. Прошедшим первый этап необходимо будет подготовить программный проект и его презентацию, с которым кандидаты выступят во втором этапе.

Подробная информация о конкурсе – на сайте администрации Улан-Удэ.

Также можно с информацией о конкурсе ознакомиться в видеоролике:





















Фото: администрация Улан-Удэ