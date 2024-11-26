Политика и власть 26.11.2024 в 11:35

Молодежная палата при горсовете Улан-Удэ ищет инициативных людей

Документы на конкурс принимаются с 08 по 27 ноября 2024 года
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Молодежная палата при горсовете Улан-Удэ ищет инициативных людей

Молодых горожан приглашают принять участие в конкурсе на формирование Молодежной палаты при горсовете Улан-Удэ. Будучи в Молодежной палате, улан-удэнцы смогут:

- разрабатывать и вносить предложения в органы местного самоуправления города по вопросам молодежной политики;

- участвовать в формировании правовой и политической культуры молодежи и оказывать поддержку гражданским инициативам.

Напомним, палата формируется на срок полномочий соответствующего созыва городского парламента на добровольной основе, численность – 30 человек. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно и постоянно проживающий на территории Улан-Удэ.

Документы на конкурс принимаются с 08 по 27 ноября 2024 года включительно аппаратом горсовета Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, кабинет № 100.

Подача документов – первый этап конкурса. После него формируется предварительный список кандидатов, которые прошли отбор. Прошедшим первый этап необходимо будет подготовить программный проект и его презентацию, с которым кандидаты выступят во втором этапе.

Подробная информация о конкурсе – на сайте администрации Улан-Удэ.

Также можно с информацией о конкурсе ознакомиться в видеоролике:






 

Фото: администрация Улан-Удэ

Теги
улан-удэнский горсовет администрация улан-удэ молодежь Бурятии

Все новости

В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего велосипедиста
26.11.2024 в 11:41
Молодежная палата при горсовете Улан-Удэ ищет инициативных людей
26.11.2024 в 11:35
В Бурятии группа сельских инвесторов ушла в минус на 3 миллиона рублей
26.11.2024 в 11:26
Фермеры Бурятии получат новые гранты на развитие хозяйства
26.11.2024 в 11:16
В Бурятии пожар в гараже повредил два автомобиля
26.11.2024 в 11:07
В Улан-Удэ собирают главную городскую ёлку
26.11.2024 в 11:06
Мэрия Улан-Удэ передала два квадрокоптера бойцам танковой бригады
26.11.2024 в 10:58
В Улан-Удэ девочка скатилась с горки под машину
26.11.2024 в 10:25
В Бурятии Фонд капитального ремонта проводит акцию по списанию пени
26.11.2024 в 10:13
В Бурятии ухудшилась обстановка на федеральной трассе
26.11.2024 в 10:04
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Жители поселка Стеклозавод в Улан-Удэ пострадали в результате ремонта теплосетей
Были повреждены участок дороги и придомовая территория по улице Керамическая
21.11.2024 в 16:20
Госдума одобрила списание долгов с участников спецоперации
На меру поддержки могут претендовать мобилизованные, призывники, военные, заключившие контракт после 1 декабря 2024
21.11.2024 в 11:54
Мэр Улан-Удэ дал поручения по благоустройству города
Чиновники усилят контроль в целом ряде сфер
20.11.2024 в 16:55
Алексей Нечаев предложил президенту ввести мигрант ID и повысить пошлины для западных компаний
Это пополнит бюджет страны на миллиарды рублей
20.11.2024 в 14:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru