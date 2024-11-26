Политика и власть 26.11.2024 в 16:08

Правительство разработало пакет из 30 мер по защите от кибермошенничества

Это поможет обезопасить граждан от телефонного и интернет-мошенничества
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Текст: Служба информации "Номер один"
Правительство разработало пакет из 30 мер по защите от кибермошенничества

Правительство совместно с правоохранительными органами и Центробанком подготовило пакет мер против кибермошенничества, в том числе для борьбы с обманом через звонки и оформлением кредитов, сообщает в РИА «Новости».

- В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества, - рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Авторы законопроекта детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы: обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов, оформление кредитов на чужие паспорта - и разработали меры для защиты от таких угроз. Всего законопроект включает порядка 30 мер.

В частности, это возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами, новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей, а также обязательная маркировка звонков, благодаря которой на экране телефона пользователя будет отображаться название организации.

При этом законопроект запрещает госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры. Как отметил вице-премьер, это поможет людям сразу распознавать мошенничество - они будут понимать, что все официальные уведомления могут приходить только через проверенные каналы связи.

- 85 процентов случаев мошенничества связаны с обманом по телефону. По оценке банка, против россиян работает более 400 колл-центров на Украине. И если в 2021 году россиянам поступало два миллиона звонков мошенников в сутки, то в январе этого года зафиксировали 20 миллионов звонков в сутки. Сейчас число случаев значительно уменьшилось — до шести миллионов в день, - рассказал вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь.

 

Фото: loon.site

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