Бурятия закрепляет экономические и культурные связи с Мьянмой. Глава Бурятии Алексей Цыденов дал ряд поручений по реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров с Председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном.

Для взаимного обмена туристами министерство туризма Бурятии проведет дистанционные переговоры с министерством отелей и туризма Мьянмы, а также с мьянманскими и российскими туристическими операторами. Жителям Бурятии и России предложат направления паломнического, культурного и спортивного туризма в Мьянме.

Заместителю председателя правительства республики Евгению Луковникову поручено совместно с минтранспорта России, минэкономразвития России и Федеральной таможенной службой проработать вопрос установления прямого авиационного сообщения между нашими странами. Совместно с минпромторгом России проработать возможность снабжения дружественной страны локомотивами.



Минпромторг Бурятии проконтролирует поставки изделий «РапидБио», «Шэнэскин» и «ЭМ-Центра» в Мьянму. А также поможет организовать экспорт продукции других промышленных предприятий республики и фармпрепаратов российского производства. Минсельхоз Бурятии займется продвижением на ее рынок микробиологических препаратов, удобрений, ветеринарных препаратов и другой продукции агропромышленного комплекса.



В свою очередь правительству Мьянмы республиканский минпромторг окажет содействие в организации импорта из республики Союз Мьянма в Российскую Федерацию фруктов, риса, хлопка, текстильной продукции, морепродуктов, металлов. А также будет сопровождать локализацию производства микробиологических препаратов и удобрений бурятской компании «ЭМ-Центр» в Мьянме. Минприроды Бурятии совместно с Фондом регионального развития проработает вопрос с горнодобывающими предприятиями республики о разработке месторождений в Мьянме.



Заместитель председателя правительства республики Евгения Лудупова наладит взаимодействие с образовательными организациями Мьянмы и Бурятии. В Россотрудничество будет направлен запрос на выделение квоты на подготовку мьянманских студентов по специальности «Учитель русского языка и литературы».

На образовательном рынке Мьянмы абитуриентам начнут предлагать обучение в вузах и ссузах нашей республики. Глава Бурятии также поручил изучить возможность введения изучения бирманского языка на восточном факультете БГУ. А также привлечь для работы в республике специалистов в области традиционной восточной медицины из Мьянмы.

Договоренность о взаимном обмене опытом была достигнута после визита министра здравоохранения Мьянмы доктора Зо Вай Со в 2022 году на открытие Центра ядерной медицины в Улан-Удэ.



Для тесного сотрудничества Буддийской традиционной Сангхи России и Академии Ситагу руководителю администрации главы и правительства Бурятии Алдару Гулгенову поставлена задача способствовать заключению соглашения между указанными религиозными организациями, а также проработать с Посольством России в Мьянме решение визовых формальностей для поездок монахов и послушников.



Напомним, 11-17 ноября 2024 года делегация республики нанесла официальный визит в Республику Союз Мьянма. Итогом его стала встреча Председателя Государственного административного совета, премьер-министра Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна с Главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Они договорились о сотрудничестве в сфере экспорта продукции сельского хозяйства, промышленности, полезных ископаемых, взаимодействия в рамках обмена технологиями, образования молодежи, распространения буддийского учения и развития двустороннего туризма.



Предварительно правительство Республики Союз Мьянма провело переговоры по данным вопросам с делегацией Республики Бурятия во главе с Алексеем Цыденовым. В них принял участие кабинет министров из двух вице-премьеров и семи глав ведомств, а именно: министра инвестиций и внешнеэкономических связей Кан Зо (Kan Zaw), министра сельского хозяйства Мин Наунг (Min Naung), министра религиозных дел и культуры Тин У Лвин (Tin Оо Lwin), министра торговли Тан Он (Tun Ohn), министра промышленности Чарли Тхан (Charlie Than), министра здравоохранения Тхет Кхаинг Вин (Thet Khaing Win), министра отелей и туризма Тхет Тхет Кхайн (Thet Thet Khine).



Также делегация Бурятии посетила город Янгон и провинцию Ирравади, где прошли встречи с премьер-министром региона Янгон господином Соу Тейном, губернатором провинции Ирравади господином Тин Маунг Вином и также с основателем Буддийской академии Ситагу господином Ситагу Саядо Досточтимым Ашин Ньяниссарой.

Фото: правительство Бурятии