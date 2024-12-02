Политика и власть 02.12.2024 в 15:40

Мошенники в Бурятии выдают себя за сотрудников Соцфонда

Они сообщают о якобы заниженной пенсии или необходимости перерасчета трудового стажа
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мошенники в Бурятии выдают себя за сотрудников Соцфонда

Мошенники в Бурятии выдают себя за сотрудников Соцфонда. Они сообщают о якобы заниженной пенсии или необходимости перерасчета трудового стажа.

- Мошенники выдают себя за сотрудников Соцфонда и сообщают о якобы заниженной пенсии или необходимости перерасчета трудового стажа. Они предлагают «запись на прием» по телефону, выманивая СНИЛС, ИНН и код из СМС для доступа к «Госуслугам», - сообщает пресс-служба правительства РБ.

Жителей Бурятии предупреждают о том, что никому по телефону нельзя сообщать свои данные. Перерасчет пенсии осуществляется только через официальные каналы Социального фонда России.

Узнать подробную информацию о пенсии можно очно в отделениях СФР в Бурятии.

Как защититься от этой схемы мошенничества:

- не доверяйте звонкам: сотрудники Соцфонда не предлагают пересчитать пенсию по телефону. Если у вас есть вопросы, обратитесь в СФР самостоятельно;

- блокируйте номера незнакомцев, представляющихся сотрудниками Соцфонда;

- никому не сообщайте свои личные данные или коды из СМС;

- предупредите близких об этой схеме.

 

Фото: loon.site

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