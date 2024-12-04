Финансовая ситуация в Бурятии будет непростая

Финансовая ситуация сейчас вызывает особый интерес, как у рядовых жителей Бурятии, так и у властей. Текущий год в стране завершается при инфляции на уровне около 8 процентов. То есть рубль довольно заметно обесценился.

Важный закон

Какими предполагаются расходы по республиканским госпрограммам развития здравоохранения и образования? На что будут направлены ассигнования? Этот вопрос был рассмотрен на заседании рабочей группы, которое состоялось в здании Народного Хурала. Как известно, сейчас идет работа над республиканским бюджетом на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

«Мы детально рассматриваем формирование бюджета, его доходной и расходной части, заслушиваем на рабочих группах отраслевые министерства по реализации государственных программ, национальных проектов, реализуемых по решению Президента России, где предусматривается федеральное финансирование. На заседаниях рабочей группы идет совместная работа депутатов Народного Хурала, членов правительства», - отметил Александр Бардунаев, председатель комитета Хурала по бюджету, налогам и финансам.

Глава комитета указал, что при подготовке бюджета ко второму чтению, важно рассмотреть все основные вопросы, в том числе, по социальной сфере – чтобы они были обеспечены финансированием.

«Также важно эффективно подойти к доходной части бюджета», - сказал Александр Бардунаев. Он подчеркнул, что бюджет должен быть сбалансированным, отвечать интересам жителей республики, социально-экономического развития Бурятии.

Жизнь и «федералы» толкают на реформы

С докладами о том, по каким направлениям будет осуществляться финансирование, выступили представители соответствующих министерств. Общий баланс таков. Предполагается, что по госпрограмме Бурятии «Развитие здравоохранения» произойдет увеличение финансирования на два процента. А по госпрограмме «Развитие образования и науки» закладывается снижение на 1,6 процента.

Как показывает опыт последних лет, в течение финансового года бюджет республики постоянно корректируется в сторону увеличения доходов и расходов. Возможно, несмотря на трудности, в 2025 г. цифры тоже удастся нарастить. Но сейчас планы таковы.





На фото: Валерий Поздняков, министр образования Бурятии, на заседании рабочей группы

«Снижение в общем объеме идет за счет строек – стройки заканчиваются. Финансирование госпрограммы предполагается в размере 27,8 млрд. рублей», - пояснил Валерий Поздняков, министр образования Бурятии.

Министр также пояснил, что «к сожалению, на 2025 г. федеральный бюджет, такой, обрезанный». И это имеет последствия.

Так, в свое время республика подала много заявок на неотложный капремонт зданий образовательных учреждений. «Но на 2025 г. нам мало дали. Хотя изначально планировалось, что и по садам нам дадут финансирование на более, чем 10 садов. И по школам – на более 10 школ», - в частности, сообщил Валерий Поздняков. Он отметил, что у федерального минпросвещения были планы до 2030 г. все кризисные школы «откапиталить», и с 2030 г. капремонт должен идти в будничном плановом порядке (уже не по экстренной потребности, а по нормативу).

На фото: Игорь Марковец, депутат Хурала, на заседании рабочей группы

Игорь Марковец, председатель комитета Хурала по социальной политике, в ходе заседания рабочей группы поднял вопрос о зарплатах в дошкольных учреждениях – о соответствующих нормативах.

«На данный момент средняя заработная плата у них 30 тыс. рублей. Нагрузка очень большая. Детей стало мало, группы объединяют. За счет этого пытаются «вытащить» зарплаты, а это работа на износ, ни один человек не выдержит так работать. К сожалению, все больше жалоб поступает – и по качеству дошкольного образования, и по тому, что люди получают маленькую зарплату, и уже этот отток второй год идет», - сказал он.

Как пояснил представитель министерства образования, на зарплаты в детсадах выделено на 126 млн рублей больше, чем в 2024 г.

«Нормативы не пересмотрены, но «добиваем» коэффициентами», - объяснил закладываемый рост зарплат министр образования.

В целом, в системе образования грядет некая оптимизация.

«Позиция министерства просвещения такова - за счет оптимизации внутри системы образования, высвобождающиеся денежные средства направлять на заработную плату. Мы собрали информацию из районов республики. Будем подходить к этому вопросу предметно – реально необходима оптимизация. Мы сейчас в сельских населенных пунктах зачастую топим пустые помещения – детей мало, школы большие. У нас уже опыт есть, консервация и так далее. Где идет снижение контингента, там будем оптимизировать. В том числе, за счет объединения юрлиц – из нескольких создавать одно. Школы присоединять к детским садам и т. д.», - выступил Валерий Поздняков.

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов спросил представителя минобразования Бурятии о программе развития бурятского языка. Ему пояснили, что ее финансирование снижено не будет и останется на уровне 92 млн рублей.

Депутаты подняли вопросы финансирования патриотического воспитания, оснащения предметных кабинетов, рассмотрели проблему школы в заиграевском с. Эрхирик и т. д.

Депутатам подробно доложили на что пойдут средства в рамках «образовательной» госпрограммы – ремонт, строительство объектов, подготовка кадров, бесплатное горячее питание, заработная плата, выплата учителям за классное руководство...

Расходы на образование составляют около четверти всех расходов бюджета Бурятии.

18 млрд. – на здравоохранение

На здравоохранение выделено меньше средств, но это тоже важная для региона отрасль. Соответствующая госпрограмма состоит из ряда проектов и подпрограмм, на каждую из которой выделено финансирование. «Финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» составляет 18,47 млрд. рублей», - доложил Валерий Амагыров, зам. министра здравоохранения Бурятии.

Традиционно, большую роль играют региональные проекты соответствующего большого федерального нацпроекта.

В будущем году доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, должна составить в республике 9,4 процента. А ожидаемая продолжительность жизни при рождении должна составить в 2025 г. 73,2 года.

Финансирование госпрограммы в будущем году планируется увеличить на 508 млн рублей. По каким-то мероприятиям ожидается рост финансирования, по каким-то снижение.

Так, по российской программе «Земский доктор» в 2025 г. расходы федерального бюджета остались на уровне 2024 г. Зато по республиканскому бюджету произойдет увеличение средств на выделение компенсаций некоторым категориям медработников на решение жилищного вопроса на селе, а также на специальные социальные выплаты некоторым категориям медиков на селе.

Расходы республиканского бюджета на капремонт объектов здравоохранения в 2025 г. сокращены на 82 процента. Но, например, предусмотрено 15 млн руб. на ремонт здания ГБУЗ «Городская поликлиника №1» на ул. Воронежской, 1а, в г. Улан-Удэ.

Сокращаются на 10 процентов расходы регионального бюджета на техническое сопровождение региональных подсистем единой ГИС в сфере здравоохранения.

Больше средств пойдет на совершенствование экстренной медицинской помощи. Бюджетные ассигнования вырастут, как из федерального и республиканского бюджетов, сообщили депутатам на заседании рабочей группы. Правда, доля софинансирования Бурятии значительно вырастет – с 17,6 процентов до.25,96.

Выслушав доклад, депутаты выразили свое мнение.

«У нас по региональному проекту «Укрепление материально-технической базы» огромное снижение. Хотя мы понимаем, что и до этого денег было мало. Если мы не будем поддерживать сейчас больницы, поликлиники, то это потом еще большими расходами ударит. Сейчас мы все видим, читаем, что где-то что-то не сработало, прибор встал, не может оказать услугу. Вовремя не заменены какие-то узлы - и все… На подготовку ПСД выделяем, на развитие, а на текущее состояние не предусматриваем достаточно», - отметил Игорь Марковец, одновременно положительно оценив 2-процентный рост финансирования госпрограммы по здравоохранению.

Представитель минфина ответил, что у бюджета нет возможности на дополнительные расходы не только по здравоохранению, но по иным направлениям. Оценивая 2-процентный прирост в полмиллиарда рублей, минфин республики признал, что это пока максимум возможного. Но будут рассматриваться пути увеличения суммы.

Семен Матхеев, председатель «аграрного» комитета Хурала, поднял вопрос профилактики алкоголизации населения. Обсудили и другие темы.

Александр Бардунаев отметил, что Счетная палата в своем заключении высказала некоторые замечания. В основном, они носят редакционный характер, никаких серьезных нарушений в финансировании госпрограмм в 2025 г. не выявлено.





Фото: Номер один