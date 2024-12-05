Дорожные знаки в Прибайкальском районе обновили только после вмешательства прокуратуры. Старые знаки выцвели и неправильно стояли. Прокуратура обязала управление региональных автомобильных дорог республики (ГКУ «Бурятрегионавтодор») устранить все нарушения.

- На автомобильной дороге регионального значения общего пользования Турунтаево – Покровка – Шергино вблизи образовательных учреждений с. Кома и с. Покровка выцвели и развернуты дорожные знаки «Дети», «Ограничение максимальной скорости», «Зона действия», - сообщили в прокуратуре.

По итогам проверки прокурор района обязал руководителя учреждения привести дорожные знаки в соответствии с требованиями государственных стандартов.

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