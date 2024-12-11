Политика и власть 11.12.2024 в 14:13

В Бурятии построят крупный тепличный комплекс

Там будут круглый год выращивать овощи, в первую очередь - огурцы и томаты
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии построят крупный тепличный комплекс

В Гусиноозерске построят крупный тепличный комплекс под названием ТК «Гусиноозерский». Там будут круглый год выращивать овощи, в первую очередь - огурцы и томаты. Об этом рассказал глава Бурятии во время ежегодного прямого эфира.

Этот крупный проект предполагает создание современного тепличного хозяйства, где будут выращивать овощи, в первую очередь огурцы и томаты, круглый год. Общая производственная мощность комплекса составит 16 954 тонн овощей в год.

Площадь теплиц первой очереди будет равна 10,5 га, второй очереди — 9 га, всего же комплекс займет площадь 19,5 га.

Алексей Цыденов отметил, что реализация данного проекта имеет огромное значение для обеспечения продовольственной безопасности региона и сдерживания роста цен на овощи. Кроме того, он подчеркнул, что мощности тепличного комплекса позволят не только обеспечить регион собственной продукцией, но также позволит наладить экспорт овощей в Монголию и соседние регионы.

Строительство тепличного комплекса создаст 278 новых рабочих мест, что положительно скажется на уровне занятости населения. Общий объем инвестиций в проект составляет 9,85 млрд рублей, из которых 490 млн рублей — собственные средства компании-инвестора, а 9,36 млрд рублей — заемные средства. Реализация проекта запланирована на период с 2024 по 2044 год.

Правительство Бурятии оказывает всестороннюю поддержку этому проекту. В частности, компания получила земельный участок площадью 205,8 га в аренду без проведения торгов, а также включена в территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия».

 

Фото: ru.freepik.com

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