В Бурятии принят бюджет республики на 2025 год

Депутаты Народного Хурала на сессии парламента приняли во втором, окончательном, чтении бюджет региона на будущий год.Главные группы доходов бюджета-2025 - это собственные доходы республики (48 млрд. рублей) и безвозмездные поступления из федерального бюджета (в т. ч. дотации, субсидии, субвенции). Доходы утверждены в размере почти 111,3 млрд. рублей. Расходы - 117,3 млрд. рублей. Расходная часть ориентирована, подчеркнем, на безусловное выполнение социальных обязательств. Дефицит бюджета составит, соответственно, около 6 млрд. рублей.«Среди региональных приоритетов сохраняется курс на комплексное развитие территорий. Здесь новый этап - акцент делается на развитие опорных населенных пунктов, на базе которых будет осуществляться ускоренное развитие инфраструктуры сельских поселений. Что касается налоговой политики, то ключевыми направлениями являются стимулирование инвестиционной деятельности, создание стабильных условий для ведения бизнеса. Прежде всего, речь идет о дополнительных решениях по предоставлению государственной поддержки в целях получения дополнительных инвестиций, сохранения деловой активности в нашей республике», - сообщил председатель комитета Хурала по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев.Он также отметил, что бюджет Бурятии во многом зависит от меняющихся факторов.Между первым и вторым чтениями, по законопроекту о бюджете-2025 была проведена большая работа по его доработке. Прошли публичные слушания, состоялся ряд заседаний «рабочих групп», в которых принимали участие не только депутаты Народного Хурала, но также представители прокуратуры, Счетной палаты Бурятии, министерств и ведомств, другие заинтересованные стороны. Вносились поправки, дополнения.Отметим, что в числе приоритетов находится все, что связано с проведением специальной военной операции, поддержкой бойцов и членов их семей. В целом, основные направления бюджетной политики республики отвечают исполнению задач, поставленных перед страной президентом Владимиром Путиным.Александр Бардунаев поблагодарил наиболее активных депутатов-участников доработки законопроекта. «Отдельно хочу поблагодарить председателя Народного Хурала Республики Бурятия Павлова Владимира Анатольевича», - сказал он.Абсолютное большинство расходов будет производиться в рамках целого ряда программ, т. к. бюджет формируется по программному принципу. Например, финансирование программы по развитию агропромышленного комплекса на 2025 год чуть увеличено в сравнению с текущим годом.«Все понимают, что сельское хозяйство - одно из основных направлений. Надо оказывать поддержку и по приобретению техники для сельхозпроизводства, нужны субсидии для возмещения затрат, и на посевные работы, и на уборочную. Учитывая доходы, максимально предусмотрели поддержку», - пояснил Александр Бардунаев.Дорожный фонд по сравнению с 2024 годом увеличивается почти на три миллиарда рублей. В будущем году капитально отремонтируют 10 школ. Утверждено строительство 4 поликлиник по соответствующему нацпроекту.«Государственная программа строительства и ЖКХ - идет колоссальное сокращение, потому что стройки, новые школы, детские сады, уменьшаются», - отметили в Народном Хурале.К слову, в связи с тем, что финансовое положение не позволяет провести полное финансирование потребностей, депутаты Хурала, учтя дефицитность бюджета-2025, приняли решение о приостановлении действия нескольких республиканских законов. В течение 2025 года в бюджет, конечно, будут вносить изменения, как это обычно бывает. Но сейчас положение таково.