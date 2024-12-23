Политика и власть 23.12.2024 в 14:01

Межгалактический Новый год отметили на округе №13 в Улан-Удэ

Юных жителей микрорайона Дивизионный поздравил депутат Горсовета Чингис Болотов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Межгалактический Новый год отметили на округе №13 в Улан-Удэ

Межгалактический Новый год отметили на округе №13. Юных жителей микрорайона Дивизионный поздравил депутат Горсовета Чингис Болотов.

- Дом культуры имени А.П. Вагжанова на миг окунулся в атмосферу настоящего космического Нового года! Яркое, незабываемое представление и невероятные эмоции подарили юным жителям микрорайона Дивизионный  СКЦ «Кристалл» и администрация Советского района. Мероприятие прошло при поддержке депутата округа №13 Чингиса Болотова и депутатов Народного Хурала, - сообщили в Улан-Удэнском Горсовете.

Сказочные герои, интерактивные игры и захватывающий театрализованный сюжет перенесли детей в мир новогоднего волшебства. По словам самого Чингиса Болотова, праздник удался на славу: «Ребята были в полном восторге!».


Завершилось космическое приключение вручением сладких подарков каждому участнику.

Депутат округа № 13 Чингис Болотов – известный экоактивист, лидер КВН, автор экологического проекта «Мусор из головы», получившего федеральную поддержку.

За свой вклад в сохранение экологии региона депутат Улан-Удэнского Горсовета Чингис Болотов 5 декабря был удостоен звания лучшего в номинации «Территория для жизни» международной премии «Мы вместе».

В рамках регионального этапа премии «Мы вместе» сначала были определены три победителя, среди которых лучшим стал Чингис Болотов. Награждение состоялось в рамках Дня добровольца.

 

Фото: Городской Совет депутатов города Улан-Удэ

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чингис болотов горсовет улан-удэ администрация улан-удэ

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