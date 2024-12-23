Межгалактический Новый год отметили на округе №13 в Улан-Удэ

Межгалактический Новый год отметили на округе №13. Юных жителей микрорайона Дивизионный поздравил депутат Горсовета Чингис Болотов.

- Дом культуры имени А.П. Вагжанова на миг окунулся в атмосферу настоящего космического Нового года! Яркое, незабываемое представление и невероятные эмоции подарили юным жителям микрорайона Дивизионный СКЦ «Кристалл» и администрация Советского района. Мероприятие прошло при поддержке депутата округа №13 Чингиса Болотова и депутатов Народного Хурала, - сообщили в Улан-Удэнском Горсовете.

Сказочные герои, интерактивные игры и захватывающий театрализованный сюжет перенесли детей в мир новогоднего волшебства. По словам самого Чингиса Болотова, праздник удался на славу: «Ребята были в полном восторге!».





Завершилось космическое приключение вручением сладких подарков каждому участнику.

Депутат округа № 13 Чингис Болотов – известный экоактивист, лидер КВН, автор экологического проекта «Мусор из головы», получившего федеральную поддержку.

За свой вклад в сохранение экологии региона депутат Улан-Удэнского Горсовета Чингис Болотов 5 декабря был удостоен звания лучшего в номинации «Территория для жизни» международной премии «Мы вместе».

В рамках регионального этапа премии «Мы вместе» сначала были определены три победителя, среди которых лучшим стал Чингис Болотов. Награждение состоялось в рамках Дня добровольца.

Фото: Городской Совет депутатов города Улан-Удэ