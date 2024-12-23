Политика и власть 23.12.2024 в 16:32

«Депутатство для меня — это та же самая общественная деятельность, но в более строгих рамках»

Чингис Болтов рассказала о работе в Улан–Удэнском горсовете и ситуации на округе № 13
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Текст: Татьяна Жамсуева
«Депутатство для меня — это та же самая общественная деятельность, но в более строгих рамках»
Фото: Горсовет Улан-Удэ

Депутат Улан–Удэнского горсовета Чингис Болотов прокомментировал первые недели работы в городском представительном органе. Также рассказал об особенностях округа № 13 и о своей деятельности в целом.

Со слов молодого депутата, на данный момент он перенастраивается на совершенно новый лад работы, в том числе над собой. Если до этого он занимался общественной деятельностью и решал задачи по конкретной направленности, то сейчас работа депутата накладывает на себя совсем другие условия. Приходится решать проблемы и задачи на всех уровнях не только на микрорайоне.

— Мой 13–й округ — это микрорайон Стеклозавод и станция Дивизионная, где есть буквально все возможные проблемы, а ведь помимо округа есть ещё и работа в комитете по социальной политике горсовета — это взаимодействие со школами, учреждениями культуры, объектами здравоохранения, это спорт, молодёжная политика и другие вопросы. Социальной политикой я занимаюсь большую часть жизни — это и молодёжная политика, и культура, и это именно то, с чего я вообще начинал. Сейчас я нахожусь в стадии настройки новой для меня депутатской деятельности, чтобы ничего не упустить, - прокомментировал депутат Горсовета Чингис Болтов. 

Чингис Болотов является членом Комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Но по его рассказу в последнее время больше обращал свое внимание не проблемы в сфере ЖКХ, градостроительства, дорожного хозяйства. И тем более с данными проблемами он часто сталкивается на своем округе. Как утверждает Чингис, это ему близко так, как его отец землеустроитель. А в социальной политике депутат находится большую часть жизни, поэтому для него все знакомо. 

Занимаясь экологией, Чингис в курсе всех основных проблем в этой области. По его утверждению, экология – это больше хозяйственный вопрос. Так же свалка, находящаяся в п. Стеклозавод, про которую почти все забыли. Она заросла природным слоем и рекультивировать ее в обычном понимании нет возможности. Как утверждает депутат, сейчас стоит задача, чтобы она не разрасталась. 

— И у станции Дивизионной, и у посёлка Стеклозавод свой уникальный набор проблем. Станция Дивизионная — это взаимоотношения минобороны и муниципальной власти. Очень многие земли принадлежат министерству обороны, а дома, которые находятся на них, находятся на балансе муниципалитета. Есть очень много вопросов, когда, как депутат горсовета, я просто не имею права принимать какие–то решения, потому что там фигурирует собственность министерства обороны, а ведь на округе есть ещё и земля РЖД. Центры принятия решений по этим вопросам часто всего находится в Москве — туда сложно дозвониться, и там очень туго реагируют на наши запросы, например, по электроэнергии и обслуживанию старых двухэтажных кирпичных домов, которым уже больше ста лет. Управляющих компаний, которые хотели бы взять эти дома на обслуживание, просто нет — для них это нерентабельно. Микрорайон Стеклозавод — это рабочий посёлок, которому в следующем году исполнится 90 лет — соответственно, большая часть инфраструктуры находится в изношенном состоянии, - отметил депутат седьмого созыва.

Депутат рассказал, что родился в Москве и переехал в Улан-Удэ в 10-летнем возрасте. По его утверждению, город очень сильно отличается от других городов своим колоритом, атмосферой и неповторимой харизмой.

— Вообще, депутатство для меня — это та же самая общественная деятельность, но в более строгих рамках. И, конечно, главный козырь — это статус депутата, который уже позволяет политически влиять на решение каких–то проблем. Если ты, как депутат, отправляешь запрос, то его не могут игнорировать, и обязаны дать ответ, чего часто не происходило, когда ты обращался просто как общественник Чингис Болотов, - подвел итог депутат и куратор молодежной палаты при Улан-Удэнском горсовете.

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