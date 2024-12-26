Политика и власть 26.12.2024 в 23:19
Опубликовано видео задержания министра сельского хозяйства Бурятии
Сегодня в квартире министра прошли обыски, сам Галсан Дареев задержан
МВД по республике Бурятия прокомментировали сегодняшнее задержание министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева. Видео по ссылке: https://t.me/nomer_odin_news/30101
Cледственной частью МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с прокуратурой республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 п. «е» ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия республики Бурятия.
По результатам проведённого следствием и оперативниками регионального УЭБиПК комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены факты неоднократного превышения чиновником должностных полномочий из корыстной заинтересованности. / Проводится расследование.
В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.
Cледственной частью МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с прокуратурой республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 п. «е» ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия республики Бурятия.
По результатам проведённого следствием и оперативниками регионального УЭБиПК комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены факты неоднократного превышения чиновником должностных полномочий из корыстной заинтересованности. / Проводится расследование.
В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.