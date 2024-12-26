Политика и власть 26.12.2024 в 23:19

Опубликовано видео задержания министра сельского хозяйства Бурятии

Сегодня в квартире министра прошли обыски, сам Галсан Дареев задержан
A- A+
Опубликовано видео задержания министра сельского хозяйства Бурятии
МВД по республике Бурятия прокомментировали сегодняшнее задержание министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева.  Видео по ссылке: https://t.me/nomer_odin_news/30101


Cледственной частью МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с прокуратурой республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 п. «е» ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия республики Бурятия. 




По результатам проведённого следствием и оперативниками регионального УЭБиПК комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены факты неоднократного превышения чиновником должностных полномочий из корыстной заинтересованности. / Проводится расследование.

В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

Все новости

Герой России Балдан Цыдыпов получил назначение в обществе «Знание»
27.12.2024 в 13:51
Иркутские дайверы устроили подводный хоровод
27.12.2024 в 13:23
«Мать Бурятия» переоделась в новый образ
27.12.2024 в 13:15
В Бурятии мужчина с деменцией бродил раздетым по городу
27.12.2024 в 13:07
В канализации Улан-Удэ нашли бачок омывателя от Жигули
27.12.2024 в 12:47
T2 подводит итоги 2024 года
27.12.2024 в 12:25
В Бурятии наградили талантливую молодежь
27.12.2024 в 11:53
В Улан-Удэ открыли отремонтированный трамвайный цех
27.12.2024 в 11:37
Жителей Бурятии просят воздержаться от поездок
27.12.2024 в 11:13
В Бурятии новым главой района стал бывший следователь
27.12.2024 в 11:00
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 декабря

Читайте также
В Бурятии новым главой района стал бывший следователь
Прибайкальский район возглавил Николай Коновалов
27.12.2024 в 11:00
Тренды високосного года
Чем запомнилась политическая арена Бурятии
27.12.2024 в 06:00
В Бурятии задержан министр сельского хозяйства Галсан Дареев
Сегодня у министра прошли обыски, а завтра состоится суд
26.12.2024 в 18:43
Главой Бичурского района Бурятии избрана Марина Савельева
За нее проголосовало большинство депутатов райсовета
26.12.2024 в 15:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru